    पटियाला में पुरानी रंजिश में दो गुट भिड़े, पुलिस ने दर्ज किया केस

    By Prem Verma Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 03:45 PM (IST)

    पटियाला के सनौर इलाके में पुरानी रंजिश के चलते दो गुट आपस में भिड़ गए। पुलिस ने दोनों पक्षों पर क्रॉस केस दर्ज किया है। थाना प्रभारी हरमिंदर सिंह के अनुसार विवाद भगवान वाल्मीकि की शोभा यात्रा के बाद धर्मशाला में हुआ जहां पुरानी दुश्मनी के कारण दोनों गुटों में तकरार हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    सनौर में पुरानी रंजिश के चलते दो गुट आपस में भिड़े, क्रास केस दर्ज। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, पटियाला। थाना सनौर इलाके में आते बलौचा वाला मोहल्ला में दो गुट पुरानी रंजिश की वजह से आपस में भिड़ गए।

    घटना पांच अक्टूबर को हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच करते हुए सात अक्टूबर को दोनों पर क्रास केस दर्ज कर लिया।

    सनी निवासी बलौचां वाला सनौर के बयानों पर अमित कुमार, सुमित कुमार, विशाल कुमार, बंसी लाल, नंद लाल, साजन,सागर, रहीम, जुगल राज, बुद्धू राम और विशाल के बयानों पर सनी, राजू, साजन, राजन निवासी मोहल्ला बलौचां वाला सनौर, संजय निवासी सनौर पर मामला दर्ज हुआ है।

    थाना सनौर प्रभारी हरमिंदर सिंह के अनुसार दोनों पक्ष भगवान वाल्मीकि की शोभा यात्रा के बाद सनौर की धर्मशाला में पहुंचे थे। जहां पर पुरानी रंजिश की वजह से तकरार के बाद दोनों गुट आपस में लड़ने लगे थे।