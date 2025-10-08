पटियाला में पुरानी रंजिश में दो गुट भिड़े, पुलिस ने दर्ज किया केस

जागरण संवाददाता, पटियाला। थाना सनौर इलाके में आते बलौचा वाला मोहल्ला में दो गुट पुरानी रंजिश की वजह से आपस में भिड़ गए।

घटना पांच अक्टूबर को हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच करते हुए सात अक्टूबर को दोनों पर क्रास केस दर्ज कर लिया।

सनी निवासी बलौचां वाला सनौर के बयानों पर अमित कुमार, सुमित कुमार, विशाल कुमार, बंसी लाल, नंद लाल, साजन,सागर, रहीम, जुगल राज, बुद्धू राम और विशाल के बयानों पर सनी, राजू, साजन, राजन निवासी मोहल्ला बलौचां वाला सनौर, संजय निवासी सनौर पर मामला दर्ज हुआ है।