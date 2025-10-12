Language
    पटियाला में अवैध हथियार लेकर घूम रहे दो युवक गिरफ्तार, पूछताछ में बोले- शौक में रखे थे

    By Prem Verma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 03:38 PM (IST)

    पटियाला पुलिस ने दो युवकों को अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया है। गश्त के दौरान संदिग्ध अवस्था में घूमने पर तलाशी ली गई, जिसमें हथियार बरामद हुए। पूछताछ में युवकों ने बताया कि उन्होंने शौक के लिए हथियार रखे थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है और युवकों के दावों की सच्चाई का पता लगाने में जुटी है।

    पटियाला में अवैध हथियार लेकर घूम रहे दो युवक गिरफ्तार (File Photo)

    जागरण संवाददाता, पटियाला। जिले के विभिन्न इलाकों से पुलिस ने अवैध हथियार सहित दो युवकों को गिरफ्ता किया है। सीआईए स्टाफ पटियाला की टीम ने अर्बन एस्टेट तो बनूड़ थाना पुलिस ने एसवाईएल नहर के नजदीक आरोपित पकड़े हैं। सीआईए स्टाफ द्वारा गिरफ्तार आरोपित की पहचान रमनदीप सिंह उम्र 22 साल निवासी वार्ड नंबर 14 गुरू रामदास मार्ग जिला मानसा के रूप में हुई है।

    उक्त आरोपित को सीआईए स्टाफ के प्रभारी इंस्पेक्टर परदीप सिंह बाजवा की सुपरविजन में एसआई जस्टिन सादिक व पुलिस टीम ने पकड़ा है। यह आरोपित अवैध हथियार लेकर वारदात करने की तैयारी में था लेकिन बाजवा कालोनी बाईपास के पास सूचना मिलते ही सीआईए स्टाफ की टीम ने इसे काबू कर लिया।

    आरोपित से एक देसी पिस्टल 32 बोर के अलावा तीन जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इंस्पेक्टर परदीप बाजवा ने कहा कि आरोपित पुलिस रिमांड पर है और इसे मंगलवार को अदालत में पेश किया जाएगा। इस दौरान आरोपित से हथियार की सप्लाई देने व मंगवाने वाले के बारे में पूछताछ की जा रही है।

    बनूड़ पुलिस ने यह आरपित पकड़ा

    बनूड़ थाना पुलिस ने एसवाईएल के नजदीक पिस्तौल सहित एक आरोपित पकड़ा है। इस आरोपित की पहचान करनवीर सिंहनिवासी हुलका थाना बनूड़ मोहाली के रूप में हुई है। एएसआई जसविंदरपाल सिंह के अनुसार थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम इलाके में गश्त पर थी, इस दौरान आरोपित को शक के आधार पर एसवाईएल नहर के नजदीक काबू किया था। आरोपित की चेकिंग के दौरान इसके पास से एक देसी पिस्तौल बरामद हुई।

    तकरीबन 26 साल के इस आरोपित ने कहा कि शौक के लिए उसने हथियार रखा है लेकिन पुलिस आरोपित कोअदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लेगी। जिसके बाद खुलासा होगा कि आरोपित ने हथियार किससे खरीदा था और किस मकसद से वह हथियार लेकर इलाके में घूम रहा था। इसके अलावा पुलिस दोनों आरोपितों का पुराना रिकार्ड भी खंगाल रही है।