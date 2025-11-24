पटियाला में बाइक सवार को टक्कर मारकर भागा ट्रक ड्राइवर, हादसे में शख्स की मौत
पटियाला निवासी अभय मोर्या की नाभा में एक सड़क हादसे में मौत हो गई। वह बाइक पर सवार होकर जा रहे थे, तभी एक ट्रक ने टक्कर मार दी। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, नाभा\पटियाला। प्राइवेट फैक्ट्री में ड्यूटी पर जा रहे एक बाइक सवार की सड़क हादसे में मौत हो गई।
जानकारी के अनुसार अभय मोर्या निवासी पटियाला ,35 साल, सोमवार सुबह जब अपनी बाइक पर पटियाला से फोकल पाइंट नाभा जा रहा था, तो बौड़ां गेट, नाभा पर अचानक उसकी मोटरसाइकिल को एक ट्रक ने टक्कर मार दी।
जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक का चालक ट्रक छोड़कर मौके से भाग गया। अभय मोर्या का शव सिविल अस्पताल नाभा के मोर्चरी में रखवा दिया गया है। इस बारे में कोतवाली पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।
