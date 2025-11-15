Language
    पटियाला में दर्दनाक हादसा, दो कारों के बीच जोरदार टक्कर; दंपती समेत तीन की मौत

    Updated: Sat, 15 Nov 2025 03:06 PM (IST)

    नाभा-पटियाला रोड पर दो कारों की टक्कर में एक महिला समेत तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में नाभा निवासी प्रवीण गोगी और उनकी पत्नी नेहा मित्तल शामिल हैं, जो पोलो कार में सवार थे। ऑडी कार सवार अमनजोत सिंह भी इस हादसे में जान गंवा बैठा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    पटियाला में भीषण सड़क हादसा, तीन की जान गई

    जागरण संवाददाता, नाभा (पटियाला)। नाभा- पटियाला रोड पर गांव रोहटी खास के नजदीक दो कारों के बीच टक्कर में तीन व्यक्तियों की मौत हो गई। मरने वालों में एक महिला भी शामिल है। घटना मुताबिक एक ऑडी कार नाभा से पटियाला जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ पटियाला से नाभा एक अन्य पोलो कार आ रही थी।

    ऑडी कार में जहां एक युवक सवार था, वहीं पटियाला से नाभा आ रही पोलो कार में दंपती नाभा निवासी प्रवीण गोगी और उनकी पत्नी नेहा मित्तल सवार थे। आमने-सामने हुए इस हादसे में नाभा के संगतपुरा मोहल्ला निवासी प्रवीण गोगी और उनकी पत्नी नेहा मित्तल जहां घायल हो गए।

    वहीं, ऑडी कार निवासी पटियाला के गिल एंक्लेव के अमनजोत सिंह भी जख्मी हो गए। इन तीनों को नाभा के सिविल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। इन तीनों व्यक्तियों के शव नाभा सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखे गए हैं। नाभा के सदर थाना ने इस संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी है।