पटियाला में दर्दनाक हादसा, दो कारों के बीच जोरदार टक्कर; दंपती समेत तीन की मौत

जागरण संवाददाता, नाभा (पटियाला)। नाभा- पटियाला रोड पर गांव रोहटी खास के नजदीक दो कारों के बीच टक्कर में तीन व्यक्तियों की मौत हो गई। मरने वालों में एक महिला भी शामिल है। घटना मुताबिक एक ऑडी कार नाभा से पटियाला जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ पटियाला से नाभा एक अन्य पोलो कार आ रही थी।

ऑडी कार में जहां एक युवक सवार था, वहीं पटियाला से नाभा आ रही पोलो कार में दंपती नाभा निवासी प्रवीण गोगी और उनकी पत्नी नेहा मित्तल सवार थे। आमने-सामने हुए इस हादसे में नाभा के संगतपुरा मोहल्ला निवासी प्रवीण गोगी और उनकी पत्नी नेहा मित्तल जहां घायल हो गए।