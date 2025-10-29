पटियाला जेल में नशे का नेटवर्क चला रहे थे तीन कैदी, अदालत ने दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा

जागरण संवाददाता, पटियाला। सेंट्रल जेल पटियाला के तीन कैदी जेल के भीतर नशे का नेटवर्क संचालित कर रहे थे। यह मामला तब उजागर हुआ जब एक कैदी को जर्दे की दस पुड़ियों के साथ पकड़ा गया। पूछताछ में अन्य दो कैदियों और जेल के बाहर से पैकेट फेंकने वाले व्यक्ति की पहचान हुई, जिसके बाद त्रिपड़ी थाना पुलिस को सूचित किया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस ने कैदी जीवन चौधरी, सोनू और शंकर बहादर के खिलाफ एफआइआर दर्ज की है। थाना त्रिपड़ी के इंस्पेक्टर सुखविंदर सिंह ने बताया कि तीनों आरोपितों को प्रोडक्शन वारंट पर अदालत में पेश किया गया और दो दिन का पुलिस रिमांड प्राप्त किया गया है। उनका चौथा साथी विक्की भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, जो जेल के बाहर से नशे के पैकेट फेंकता था।

ऐसे पकड़ा गया नेटवर्क जेल अधिकारियों के अनुसार, कैदी शंकर बहादर के खिलाफ शिकायतें मिल रही थीं, जिसके चलते 26 अक्टूबर को उसकी जांच की गई। जांच में उसके पास से जर्दे की दस पुड़िया बरामद हुईं, जो उसने जीवन और सोनू को देने की बात स्वीकार की। जीवन की तलाशी में एक फोन, बैटरी, सिम कार्ड और 23 ग्राम सुल्फा भी मिला।