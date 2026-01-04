Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    पटियाला: रिटायर्ड आईजी से ठगी करने वाले आठ जनवरी तक रिमांड पर, सातों आरोपियों से नेटवर्क का खुलासा

    By Prem Verma Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 08:05 PM (IST)

    पूर्व आईजी अमर सिंह चहल से साइबर ठगी के मामले में गिरफ्तार सात आरोपियों को 8 जनवरी तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। पटियाला पुलिस ने महाराष्ट्र से इन आ ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    रिटायर्ड आईजी से ठगी करने वाले आठ जनवरी तक रिमांड पर। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, पटियाला। पंजाब पुलिस के पूर्व आईजी अमर सिंह चहल से साइबर ठगी के मामले में गिरफ्तार किए सातों आरोपितों को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने इन सभी लोगों को आठ जनवरी तक पुलिस रिमांड पर भेजा है।

    रिमांड पर चल रहे आरोपित चंद्रकांत, लखन श्री चंद, सोमनाथ, रणजीत नंबरदार, प्रतीक उत्तम, आशीष कुमार, और मोहम्मद हसरी से फिलहाल टीम रिमांड के दौरान पूछताछ कर रही है। इन आरोपितों से बरामद सिम कार्ड व मोबाइल फोन्स के अलावा अन्य साथियों के बारे में पूछताछ होगी क्योंकि ठगी का यह नेटवर्क विदेश तक जुड़ा हुआ है।

    आईजी को अस्पताल से नहीं मिली छुट्टी

    पूर्व आईजी अमर सिंह चहल के साथ 8 करोड़ 10 लाख रुपये की धोखाधड़ी हुई थी । इससे परेशान होकर चहल ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन समय पर इलाज मिलने से उनकी जान बच गई।

    पटियाला पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत साइबर सेल में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच में अब तक 8 करोड़ रुपये में से करीब तीन करोड़ रुपये विभिन्न खातों में फ्रीज किए जा चुके हैं। मामले की जांच के बाद पटियाला पुलिस ने महाराष्ट्र से सात लोगों को गिरफ्तार किया था।

    दूसरी तरफ अभी तक उपचाराधीन रिटायर्ड आईजी के बयान पुलिस ने अभी तक दर्ज नहीं किए हैं। संभावना जताई जा रही है कि अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद ही रिटायर्ड आईजी के बयान कलमबद्ध किए जाएंगे।