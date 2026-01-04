पटियाला: रिटायर्ड आईजी से ठगी करने वाले आठ जनवरी तक रिमांड पर, सातों आरोपियों से नेटवर्क का खुलासा

जागरण संवाददाता, पटियाला। पंजाब पुलिस के पूर्व आईजी अमर सिंह चहल से साइबर ठगी के मामले में गिरफ्तार किए सातों आरोपितों को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने इन सभी लोगों को आठ जनवरी तक पुलिस रिमांड पर भेजा है।

रिमांड पर चल रहे आरोपित चंद्रकांत, लखन श्री चंद, सोमनाथ, रणजीत नंबरदार, प्रतीक उत्तम, आशीष कुमार, और मोहम्मद हसरी से फिलहाल टीम रिमांड के दौरान पूछताछ कर रही है। इन आरोपितों से बरामद सिम कार्ड व मोबाइल फोन्स के अलावा अन्य साथियों के बारे में पूछताछ होगी क्योंकि ठगी का यह नेटवर्क विदेश तक जुड़ा हुआ है।

आईजी को अस्पताल से नहीं मिली छुट्टी पूर्व आईजी अमर सिंह चहल के साथ 8 करोड़ 10 लाख रुपये की धोखाधड़ी हुई थी । इससे परेशान होकर चहल ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन समय पर इलाज मिलने से उनकी जान बच गई।

पटियाला पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत साइबर सेल में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच में अब तक 8 करोड़ रुपये में से करीब तीन करोड़ रुपये विभिन्न खातों में फ्रीज किए जा चुके हैं। मामले की जांच के बाद पटियाला पुलिस ने महाराष्ट्र से सात लोगों को गिरफ्तार किया था।