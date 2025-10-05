Language
    नाभा जेल से फरार कैदी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर, पिता की हत्या के दोष में काट रहा था उम्रकैद की सजा

    By Prem Verma Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 02:03 PM (IST)

    नाभा ओपन जेल से उम्रकैद का कैदी निंदरपाल शर्मा फरार हो गया है जिसकी तलाश जारी है। उस पर अपने पिता को जलाकर मारने का आरोप है क्योंकि उसके पिता उसके प्रेम विवाह के खिलाफ थे। जेल अधीक्षक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की खोजबीन जारी है। निंदरपाल को 25 सितंबर को जेल से गायब पाया गया था।

    नाभा ओपन जेल से फरार कैदी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, पटियाला। नाभा की ओपन जेल से फरार हुए उम्र कैद के कैदी निंदरपाल शर्मा, निवासी गांव ढपाली, थाना फूल, जिला बठिंडा, को दस दिन बीत जाने के बाद भी गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। जेल से फरार होने के मामले में सुच्चा सिंह, जेल अधीक्षक, ने थाना सदर नाभा में शिकायत दर्ज कराई थी।

    इसके बाद पुलिस ने बठिंडा में छापेमारी की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पाया। निंदरपाल शर्मा के खिलाफ अपने पिता को आग लगाकर हत्या करने का मामला दर्ज है। जानकारी के अनुसार, निंदरपाल ने लव मैरिज की थी, जबकि उसके पिता इस विवाह के खिलाफ थे। तीन साल पहले हुए झगड़े के बाद, निंदरपाल ने अपने पिता को आग लगा दी थी।

    पिता के मरने से पहले दिए गए बयान के आधार पर निंदरपाल और उसकी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। एक साल पहले, दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। निंदरपाल शर्मा को नाभा के ओपन जेल में रखा गया था, जहां से वह 25 सितंबर को फरार हुआ।

    जेल अधिकारियों ने सदर थाना पुलिस को इस संबंध में पत्र लिखा था। दर्ज मामले के अनुसार, 25 सितंबर को जेल खुलने के बाद वार्डन जोतदीप सिंह खेतीबाड़ी देखने गए थे। इस दौरान निंदरपाल बोरिंग नंबर दो पर मौजूद था।

    जब कैदियों की जांच की गई, तो निंदरपाल गायब था। गेट गार्ड ने बताया कि वह सुबह जेल में दाखिल हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद फरार हो गया। थाना सदर नाभा के इंचार्ज गुरप्रीत सिंह समराओ ने कहा कि आरोपित की तलाश जारी है।