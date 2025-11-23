पटियाला में कारों की खरीद-बिक्री करने वाले युवक का फंदे से लटका मिला शव, इलाके में सनसनी

जागरण टीम, पटियाला। पुलिस थाना पातड़ां के इलाके में एक युवक विक्की का शव घर में फंदे के साथ लटका मिला। घटना चार दिन पुरानी है लेकिन परिवार ने रविवार को वीडियो वायरल करके बेटे की मौत का इंसाफ मांगा।

पिता गुरजंट सिंह निवासी गांव खासपुर कालोनी ने बताया कि उनका बेटा विक्की तीन बहनों का इकलौता भाई था। वह पुरानी कारें खरीदने-बेचने का काम करता था। बीती 14 नवंबर की शाम को दो लोगों के साथ एक सफेद कार में आया था। कुछ देर बाद वह उनके साथ ही कार में चला गया।