पटियाला में कारों की खरीद-बिक्री करने वाले युवक का फंदे से लटका मिला शव, इलाके में सनसनी
पटियाला के पातड़ां में एक युवक, विक्की, का शव उसके घर में फंदे से लटका मिला। परिवार ने वीडियो जारी कर इंसाफ की मांग की है। विक्की पुरानी कारों की खरीद-बिक्री करता था। 14 नवंबर को वह दो लोगों के साथ गया था और वापस नहीं लौटा। कमरे में उसका शव पंखे से लटका मिला, और कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण टीम, पटियाला। पुलिस थाना पातड़ां के इलाके में एक युवक विक्की का शव घर में फंदे के साथ लटका मिला। घटना चार दिन पुरानी है लेकिन परिवार ने रविवार को वीडियो वायरल करके बेटे की मौत का इंसाफ मांगा।
पिता गुरजंट सिंह निवासी गांव खासपुर कालोनी ने बताया कि उनका बेटा विक्की तीन बहनों का इकलौता भाई था। वह पुरानी कारें खरीदने-बेचने का काम करता था। बीती 14 नवंबर की शाम को दो लोगों के साथ एक सफेद कार में आया था। कुछ देर बाद वह उनके साथ ही कार में चला गया।
उसे और उसके परिवार को उसके लौटने का पता नहीं चला, क्योंकि विक्की पहले भी अकसर देरी से घर आकर चुपचाप सो जाता था। अगले दिन सुबह जब विक्की कमरे से बाहर नहीं आया तो परिवार ने वहां जाकर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। विक्की का शव पंखे के साथ लटका हुआ था। मौके से किसी भी तरह का सुसाइड नोट नहीं मिला है। घटना की पुलिस को सूचना दे दी गई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।