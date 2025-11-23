Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पटियाला में कारों की खरीद-बिक्री करने वाले युवक का फंदे से लटका मिला शव, इलाके में सनसनी

    By Prem Verma Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 10:44 PM (IST)

    पटियाला के पातड़ां में एक युवक, विक्की, का शव उसके घर में फंदे से लटका मिला। परिवार ने वीडियो जारी कर इंसाफ की मांग की है। विक्की पुरानी कारों की खरीद-बिक्री करता था। 14 नवंबर को वह दो लोगों के साथ गया था और वापस नहीं लौटा। कमरे में उसका शव पंखे से लटका मिला, और कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    पटियाला: कार डीलर की संदिग्ध मौत, फंदे पर लटका मिला शव।

    जागरण टीम, पटियाला। पुलिस थाना पातड़ां के इलाके में एक युवक विक्की का शव घर में फंदे के साथ लटका मिला। घटना चार दिन पुरानी है लेकिन परिवार ने रविवार को वीडियो वायरल करके बेटे की मौत का इंसाफ मांगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पिता गुरजंट सिंह निवासी गांव खासपुर कालोनी ने बताया कि उनका बेटा विक्की तीन बहनों का इकलौता भाई था। वह पुरानी कारें खरीदने-बेचने का काम करता था। बीती 14 नवंबर की शाम को दो लोगों के साथ एक सफेद कार में आया था। कुछ देर बाद वह उनके साथ ही कार में चला गया।

    उसे और उसके परिवार को उसके लौटने का पता नहीं चला, क्योंकि विक्की पहले भी अकसर देरी से घर आकर चुपचाप सो जाता था। अगले दिन सुबह जब विक्की कमरे से बाहर नहीं आया तो परिवार ने वहां जाकर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। विक्की का शव पंखे के साथ लटका हुआ था। मौके से किसी भी तरह का सुसाइड नोट नहीं मिला है। घटना की पुलिस को सूचना दे दी गई है।