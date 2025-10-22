पटियाला में 9 साल की स्कूली छात्रा से दुष्कर्म का मामला, पुलिस ने आरोपी शिक्षक को भेजा जेल

पटियाला में एक निजी स्कूल की नौ वर्षीय छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार अध्यापक परमजीत सिंह को पुलिस रिमांड के बाद जेल भेज दिया गया है। पुलिस पूछताछ और सीसीटीवी फुटेज की जांच में किसी अन्य की संलिप्तता नहीं पाई गई है। जिला प्रशासन के निर्देश पर चाइल्ड वेलफेयर विभाग स्कूल की लापरवाही की जांच कर रहा है। आरोपित अध्यापक 20 साल से स्कूल में शारीरिक शिक्षा का शिक्षक था, जिसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

