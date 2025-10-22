पटियाला में 9 साल की स्कूली छात्रा से दुष्कर्म का मामला, पुलिस ने आरोपी शिक्षक को भेजा जेल
पटियाला में एक निजी स्कूल की नौ वर्षीय छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार अध्यापक परमजीत सिंह को पुलिस रिमांड के बाद जेल भेज दिया गया है। पुलिस पूछताछ और सीसीटीवी फुटेज की जांच में किसी अन्य की संलिप्तता नहीं पाई गई है। जिला प्रशासन के निर्देश पर चाइल्ड वेलफेयर विभाग स्कूल की लापरवाही की जांच कर रहा है। आरोपित अध्यापक 20 साल से स्कूल में शारीरिक शिक्षा का शिक्षक था, जिसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।
जागरण संवाददाता, पटियाला। शहर के प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाली नौ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपित को पुलिस ने रिमांड खत्म होने के बाद जेल भेज दिया है। आरोपित टीचर परमजीत सिंह निवासी विर्क कालोनी को पांच दिन पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई, लेकिन मामले में अन्य किसी के शामिल होने का सुराग नहीं लगा।
पुलिस स्कूल की सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही है, लेकिन उसमें भी किसी अन्य आरोपित का नाम सामने नहीं आया है। इस वजह से अब स्कूल की लापरवाही संबंधी जिला प्रशासन के निर्देशों पर चाइल्ड वेलफेयर विभाग की टीम जांच कर रही है।
बता दें कि पुलिस ने मामले में 42 वर्षीय आरोपित परमजीत सिंह निवासी विर्क कालोनी को गिरफ्तार किया था। वह स्कूल में फिजिकल एजुकेशन विषय का टीचर था और 20 साल से नौकरी कर रहा था। लाहौरी गेट थाना पुलिस ने बच्ची के परिवार के बयान पर आरोपित पर पाक्सो एक्ट के तहत एफआइआर दर्ज की थी।
