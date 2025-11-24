पटियाला में बदमाशों के हौसलें बुलंद! पिस्टल दिखा युवक को अगवा कर रास्ते में फेंका, टैक्सी और आईफोन लूटकर हुए फरार
पटियाला के पास संगरूर हाईवे पर टैक्सी ड्राइवर हरमन सिंह का कुछ बदमाशों ने अपहरण कर लिया। बदमाशों ने पिस्टल दिखाकर उसकी कार और आइफोन लूट लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
जागरण संवाददाता, पटियाला। पुलिस थाना पसियाणा के अधीन आते संगरूर हाईवे पर स्थित जाहलां गांव के पास कुछ बदमाशों ने एक टैक्सी ड्राइवर को अगवा करके पिस्टल दिखाकर उसकी गाड़ी और आइफोन लूट लिया। घटना 23 नवंबर को शाम करीब सवा पांच बजे हुई। दोनों आरोपित पीड़ित को अपने साथ धबलान ले गए, जहां पर कार व आइफोन लूटने के बाद वे फरार हो गए। लूट के शिकार हरमन सिंह निवासी गांव सवाजपुर, थाना पसियाणा के बयानों पर पुलिस ने दो अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।
हरमन सिंह 23 साल के हैं जो प्राइवेट तौर पर टैक्सी चलाते हैं। पुलिस के अनुसार शादीशुदा हरमन सिंह की पत्नी विदेश रहती है। 23 नवंबर को वह धबलान में किसी दोस्त की जन्मतिथि की पार्टी पर जाने की तैयारी में था। इसके लिए वह संगरूर हाईवे पर जाहलां गांव के नजदीक अन्य दोस्तों के आने का इंतजार कर रहा था।
शाम के सवा पांच बजे पैदल ही दो युवक उसके पास आए, जिन्होंने पिस्टल दिखाते हुए उसे गाड़ी में बिठा लिया। गाड़ी में बिठाने के बाद करीब तीन किलोमीटर दूर उसे धबलान की तरफ ले गए। जवहां पर दोनों बदमाशों ने उसका आइफोन छीनने के बाद फेंक दिया और गाड़ी लेकर संगरूर साइड की तरफ फरार हो गए।
एएसआई भगवंत सिंह की सुपरविजन में टीम बनाई
हरमन सिंह ने पुलिस को बताया कि दोनों बदमाशों ने अपने मुंह कपड़े से ढके हुए थे। पुलिस थाना पसियाणा के प्रभारी अमनपाल सिंह विर्क ने कहा कि एएसआई भगवंत सिंह मामले के जांच अधिकारी है, जिनकी सुपरविजन में एक टीम बनाई गई है और अन्य टीमें भी सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर रही हैं।
संगरूर रोड पर तीन जगह के सीसीटीवी फुटेज मिले
पसियाणा थाना पुलिस की टीमों ने धबलान से लेकर संगरूर रोड तक के कई जगह से सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। इसके बाद पुलिस ने तीन जगह की सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ली है, जिसमें गाड़ी जाती दिखाई दे रही है। फिलहाल आरोपितों की पहचान को लेकर पुलिस ने कुछ भी बताने से इन किया है और कहा कि जांच जारी है।
