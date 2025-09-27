Language
    'सरकार आने पर गैर-कानूनी कार्यों का लेंगे हिसाब...', सुखबीर बादल की पटियाला के SSP को चेतावनी

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 11:43 AM (IST)

    शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने पटियाला के एसएसपी वरुण शर्मा पर आम आदमी पार्टी का बेटा होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उन्हें विपक्ष के खिलाफ झूठे मामले दर्ज करने और पैसे लूटने की खुली छूट दी गई है। बादल ने चेतावनी दी कि उनके भ्रष्टाचार का हिसाब लिया जाएगा।

    सुखबीर बादल की पटियाला के SSP को चेतावनी (फाइल फोटो)

    संवाद सूत्र, पटियाला। शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने आरोप लगाया कि पटियाला के एसएसपी वरुण शर्मा आम आदमी पार्टी के बेटे बने हुए हैं। उनको विपक्ष के खिलाफ झूठे मामले दर्ज करने की खुली छूट दी गई है।

    बदले में को कहा गया है कि जितना चाहे उतना पैसा लूटो। उन्होंने कहा- मैं शर्मा को बताना चाहता हूं कि जिन लोगों से आपने पैसे लिए हैं, उनके सारे दस्तावेज मेरे पास हैं।

    उन्होंने चेतावनी दी कि इस कुर्सी पर बैठकर आपने जितने भी भ्रष्टाचार किए हैं, उनका हिसाब मेरे पास है। हमारी सरकार आने पर उनके गैरकानूनी कार्यों का हिसाब लिया जाएगा।

    उन्होंने कहा कि जो भी न्याय देने की अपनी शपथ को तोड़ता है, उसे उसका नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। सुखबीर बादल शुक्रवार को नाभा की नई जिला जेल में बंद पूर्व कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया से मिलने पहुंचे थे। इस मौके उनके साथ हरसिमरत कौर बादल और मजीठिया की धर्मपत्नी गनीव कौर मजीठिया भी मौजूद रहीं।

    इस मौके उन्होंने मीडिया से कहा कि तीन महीने बाद बिक्रम मजीठिया के परिवार के सदस्यों को जेल में बंद नेता से स्वतंत्र रूप से मिलने की अनुमति दी गई है।

    यह बेहद निंदनीय है कि एक दलित महिला से छेड़छाड़ के आरोप में बंद आप विधायक और फर्जी मुठभेड़ों के दोषी पुलिस अधिकारियों को बिना प्रतिबंध के सभी से मिलने की अनुमति दी जा रही जबकि मजीठिया जो केवल एक विचाराधीन कैदी हैं, उनसे मिलने में अड़चने पैदा की जा रही हैं।

    मजीठिया के मामले में उनकी पत्नी गनीव कौर मजीठिया और बहन हरसिमरत कौर बादल को केवल एक बार ही मिलने की अनुमति दी गई, जबकि अकाली नेता के वकील को तीन महीने में सिर्फ दो बार मुलाकात करने की अनुमति दी गई।

    सुखबीर ने कहा कि सरकार का सोचना है कि मजीठिया को जेल में रखने से उनकी हिम्मत टूट जाएगी, लेकिन वे नहीं जानते कि अकाली पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से जितना धक्का करोगे, वे उतना ही आगे निकल आएंगे।