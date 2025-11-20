सरकारी कोठी में दबे मिले ट्रैक्टर-ट्रॉली के पूर्जे, शंभू बॉर्डर से हुए थे चोरी, अब किसानों ने दी ये चेतावनी

जागरण संवाददाता, पटियाला। किसान आंदोलन के दौरान किसानों की ट्रालियां चोरी होने का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। इसी के तहत कल बुधवार को जहां नाभा नगर कौंसिल के कार्यकारी अधिकारी गुरचरण सिंह के सरकारी आवास में खुदाई के दौरान ट्रालियों के पुर्जे बरामद हुए तो आज भारतीय किसान यूनियन एकता आजाद ने पंजाब सरकार को चेतावनी दी है कि अगर शंभू बॉर्डर से आंदोलनकारी किसानों के सामान के नुकसान की भरपाई नहीं की जाती तो वह आगामी 17 व 18 दिसंबर को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके साथ ही कहा गया है कि इस के बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो 19 दिसंबर को राज्य भर में ट्रेनों को जाम किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन एकता आजाद के नाभा ब्लॉक के प्रधान गमदूर सिंह ने कहा कि किसान आंदोलन स्थल से ट्रालियों समेत अन्य सामान चोरी होने के मामले में पुलिस तभी हरकत में आती है जब किसान संगठन आंदोलन की राह अपनाते हैं।

उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के जबरन समापन के बाद करीब 22 ट्रालियां चोरी हुई और इनमें से 6 की बरामदगी नाभा क्षेत्र से की गई है। यहां यह भी वर्णनीय है कि नाभा क्षेत्र से चोरीशुदा ट्रालियों के पुर्जे मिलने के मामले में नाभा नगर कौंसिल की प्रधान सुजाता चावला के पति पंकज पप्पू के खिलाफ जहां केस दर्ज हो चुका है वहीं वह इस मामले में लगातार घिरते नजर आ रहे हैं।

बीते कल भी हालांकि खुदाई के दरमियान नाभा के कार्यकारी अधिकारी के सरकारी आवास की कच्ची जमीन से ट्रालियों के पुर्जे बरामद हुए लेकिन इस संदर्भ में कार्यकारी अधिकारी गुरचरण सिंह ने स्पष्ट तौर पर कहा कि हालांकि यह सरकारी आवास उनके नाम पर है लेकिन वह यहां रहते ही नहीं, वह तो अपने गांव में रहते हैं।