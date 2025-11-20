Language
    शंभू बॉर्डर से 8 महीने पहले किसानों का सामान हुआ था चोरी, सरकारी अधिकारी के आवास पर हुई खोदाई तो मचा हड़कंप

    By Digital Desk Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 10:30 AM (IST)

    शंभू बॉर्डर पर किसानों के धरने के दौरान चोरी हुए सामान की बरामदगी नाभा म्युनिसिपल काउंसिल के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के घर से हुई। पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के पार्ट्स बरामद किए, जो किसानों के विरोध प्रदर्शन के समय चोरी हुए थे। किसानों के दबाव के बाद खुदाई में ट्रॉली के पार्ट्स मिले। अधिकारी ने संलिप्तता से इनकार किया और पुलिस जांच में सहयोग की बात कही। पुलिस ने सख्त कार्रवाई का वादा किया है।

    बाएं- जेसीबी मशीन से खुदाई करते कर्मचारी (जागरण फोटो)

    डिजिटल डेस्क, पटियाला। शंभू बॉर्डर पर धरने के समय किसानों का सामान चोरी हुआ था, जिसे नाभा के म्यूनिसिपल काउंसिल के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के सरकारी घर से बरामद किया गया है। इस मामले में पुलिस ने कहा कि उन्होंने यहां नाभा म्युनिसिपल काउंसिल के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के सरकारी घर से ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के पॉर्ट्स बरामद किए हैं, जो कथित तौर पर आठ महीने पहले किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान चोरी हुए थे।

    यह बरामदगी तब हुई जब पुलिस ने किसानों के बढ़ते दबाव के बाद जगह की खुदाई की, जो पिछले दो दिनों से इसकी मांग को लेकर जोदार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले, किसानों ने आरोप लगाया था कि आठ महीने पहले शंभू और खनौरी बॉर्डर पॉइंट पर विरोध प्रदर्शन के दौरान उनकी ट्रैक्टर ट्रॉलियां चोरी हो गई थीं।

    अधिकारियों के मुताबिक, पुलिस ने JCB (अर्थ मूविंग मशीन) की मदद से जगह की खुदाई की जिसके बाद ट्रॉली के कई पार्ट्स कंपाउंड में दबे हुए मिले। बुधवार को हुई इस बरामदगी से किसान ग्रुप्स में और गुस्सा फैल गया है। भारतीय किसान यूनियन आजाद के नेताओं, जिनमें इसके नाभा प्रेसिडेंट गमदूर सिंह भी शामिल हैं, ने दावा किया कि सबूत मिटाने के लिए ट्रॉली के पार्ट्स को दबाया गया था।

    क्या बोले एग्जीक्यूटिव ऑफिसर?

    एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुरचरण सिंह गिल ने किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार करते हुए कहा कि हालांकि घर उनके नाम पर अलॉट है, लेकिन वे वहां नहीं रहते और अपने गांव से आते-जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नाभा म्युनिसिपल काउंसिल प्रेसिडेंट के पति पंकज पप्पू अक्सर उसी जगह से काम करते थे। गिल ने कहा कि इससे पहले म्युनिसिपल काउंसिल ने पप्पू को अपना सुपरवाइजर बनाया था।

    एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने कहा कि वह पुलिस जांच में सहयोग करने को तैयार हैं। क्राइम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पटियाला स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) दविंदर सिंह ने कन्फर्म किया कि सरकारी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स से ट्रॉली के पार्ट्स की खुदाई की गई है।
    यह कहते हुए कि पुलिस ने बरामद सामान को अपने कब्जे में ले लिया है, SHO ने पूरी जांच का भरोसा दिया और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा किया।

    शंभू और खनौरी बॉर्डर से गायब हुए थे ट्रैक्टर-ट्रॉली

    उन्होंने कहा कि इस मामले में पप्पू पर पहले ही केस दर्ज हो चुका है।आठ महीने पहले, किसानों ने आरोप लगाया था कि शंभू और खनौरी बॉर्डर पॉइंट से उनके कई ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी हो गए थे, जहां वे लगभग 13 महीने से डेरा डाले हुए थे, और फसलों के मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए कानूनी गारंटी सहित कई मांगें उठा रहे थे। 

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के साथ)