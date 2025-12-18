Language
    ऑडियो क्लिप विवाद के बाद छुट्‌टी पर गए एसएसपी वरूण शर्मा की वापसी, अधिकारियों से की मीटिंग

    By Anuj Sharma Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 02:55 PM (IST)

    एक सप्ताह की छुट्टी के बाद एसएसपी वरुण शर्मा पटियाला लौट आए हैं। उन्होंने वापस आकर पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में शहर की कानून व्यवस्था ...और पढ़ें

    एसएसपी वरूण शर्मा ।

    जागरण संवाददाता.पटियाला। जिला परिषद एवं ब्लॉक समिति चुनाव से पहले अचानक एक हफ्ते की छुट्टी पर गए एसएसपी आईपीएस वरुण शर्मा ड्यूटी पर लौट गए हैं। 17 दिसंबर को चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद 18 दिसंबर को एसएसपी वरुण शर्मा ने ड्यूटी ज्वाइन कर ली।

    ज्वाइनिंग के साथ ही उन्होंने तुरंत पुलिस अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की है। फिलहाल यह मीटिंग इलाके के पुलिस की तैनाती व क्राइम संबंधी रूटीन मीटिंग बताई जा रही है। चर्चा है कि आने वाले दिनों पुलिस थानों व अधिकारियों में फेरबदल हो सकता है लेकिन इसे लेकर अभी चुप्पी साधी हुई है।

    समझें कैसे शुरू हुआ विवाद

    बता दें कि जिला परिषद एवं ब्लॉक समिति चुनाव के नामांकन से ठीक एक दिन पहले ऑडियो क्लिप वायरल हो गई थी। इस आडियो में चुनाव की सुरक्षा को लेकर मीटिंग के दौरान निर्देश मिलने का दावा किया था और आडियो में धक्केशाही का जिक्र था।

    इस ऑडियो क्लिप के वायरल होने के बाद हुए विवाद के बाद पटियाला पुलिस ने बयान जारी कर कहा था कि यह एआई जनरेटिड फर्जी ऑडियो क्लिप है।

    अकाली दल पहुंचा था हाईकोर्ट

    वहीं शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर जांच की मांग की थी, जिसके बाद इसकी जांच एडीजीपी एसपीएस परमार को सौंपी गई थी। विवाद के बाद पटियाला के एसएसपी आईपीएस वरुण शर्मा अचानक एक सप्ताह की छुट्टी पर चले गए थे।

    पटियाला के एसएसपी आईपीएस वरुण शर्मा से जुड़ा ऑडियो क्लिप विवाद पंजाब जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनावों से संबंधित है। यह 18 मिनट का कथित कॉन्फ्रेंस कॉल ऑडियो शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल द्वारा वायरल किया गया, जिसमें वरुण शर्मा के विपक्षी उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने से रोकने, उनके पेपर फाड़ने और आप सरकार समर्थकों को फायदा पहुंचाने के निर्देश देने का दावा किया गया।

    हाईकोर्ट की कार्रवाई

    हाईकोर्ट ने 9 दिसंबर को सीएफएसएल जांच का आदेश दिया और एसएसपी को चुनाव ड्यूटी से हटाने की आलोचना की। 10 दिसंबर को हाईकोर्ट सुनवाई से ठीक पहले वरुण शर्मा ने 10-15 दिसंबर तक व्यक्तिगत कारणों से छुट्टी ली, जबकि संगरूर एसएसपी सरताज चहल को अतिरिक्त चार्ज दिया गया।

     