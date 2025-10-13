Language
    स्पोर्ट्स टीचर ने चौथी क्लास की छात्रा से की अश्लील हरकत, निजी अंग में दर्द होने पर मां से की शिकायत

    By Sushil Kumar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 11:53 PM (IST)

    पटियाला में एक निजी स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर को 9 वर्षीय बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने के आरोप में पोक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। बच्ची ने घर पहुंचकर अपनी मां को दर्द की शिकायत की, जिसके बाद उसने स्पोर्ट्स टीचर की करतूत बताई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चाइल्ड वेलफेयर विभाग ने भी बच्ची की काउंसलिंग की है।

    स्पोर्ट्स टीचर ने चौथी क्लास की छात्रा से की अश्लील हरकत। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, पटियाला। नौ वर्षीय बच्ची से अश्लील हरकत करने पर एक निजी स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर को पुलिस पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित की पहचान 42 वर्षीय परमजीत सिंह के रूप में हुई है। आशंका है कि आरोपित ने बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास किया गया।

    बच्ची का मेडिकल करवाया जा रहा है। थाना लाहौरी गेट प्रभारी शिवराज सिंह ढिल्लों ने बताया कि बच्ची के अनुसार आरोपित उसे कई बार स्कूल के बाथरूम में ले गया था जहां पर उसके साथ घिनौनी हरकत की। आरोपित लंबे समय से बच्ची के साथ गंदी हरकतें कर रहा था। एसएसटी नगर में स्थित निजी स्कूल में चौथी कक्षा में पढ़ती बच्ची ने सोमवार को स्कूल से घर पहुंचने के बाद अपनी मां को निजी अंग में दर्द होने की शिकायत की।

    बच्ची की मां ने जब उससे प्यार से पूछा तब बच्ची ने बताया कि स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर ने उसके साथ स्कूल में गलत हरकत की थी। यही नहीं, वह कई बार उससे गलत हरकतें कर चुका है। इस पर बच्ची के स्वजन तुरंत पुलिस थाने पहुंचे। यही नहीं, स्वजन ने इस संबंध में चाइल्ड वेलफेयर विभाग को भी सूचित किया। विभाग की जिला अधिकारी रूपवंत कौर ने कहा कि बच्ची की काउंसलिंग की गई थी, जिसमें उसने घटना के बारे में बताया है।

    पहले भी विवादित रहा इस स्कूल की सीनियर ब्रांच का सिक्योरिटी गार्ड

    उल्लेखनीय है कि स्कूल के सीनियर विंग की ब्रांच पुराना बस स्टैंड के पास है। उक्त स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड करीब एक महीने पहले एक बच्चे के शोषण के आरोप में घिरा था, जिसके बाद इस गार्ड के खिलाफ थाना लाहौरी गेट पटियाल में शिकायत दर्ज की गई थी। यह मामला अभी पुलिस पूरी तरह से हल भी नहीं कर पाई थी कि अब इसी स्कूल के जूनियर ब्रांच में स्पोर्ट्स टीचर की शर्मनाक हरकत सामने आई है।