स्पोर्ट्स टीचर ने चौथी क्लास की छात्रा से की अश्लील हरकत, निजी अंग में दर्द होने पर मां से की शिकायत

जागरण संवाददाता, पटियाला। नौ वर्षीय बच्ची से अश्लील हरकत करने पर एक निजी स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर को पुलिस पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित की पहचान 42 वर्षीय परमजीत सिंह के रूप में हुई है। आशंका है कि आरोपित ने बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास किया गया।

बच्ची का मेडिकल करवाया जा रहा है। थाना लाहौरी गेट प्रभारी शिवराज सिंह ढिल्लों ने बताया कि बच्ची के अनुसार आरोपित उसे कई बार स्कूल के बाथरूम में ले गया था जहां पर उसके साथ घिनौनी हरकत की। आरोपित लंबे समय से बच्ची के साथ गंदी हरकतें कर रहा था। एसएसटी नगर में स्थित निजी स्कूल में चौथी कक्षा में पढ़ती बच्ची ने सोमवार को स्कूल से घर पहुंचने के बाद अपनी मां को निजी अंग में दर्द होने की शिकायत की।

बच्ची की मां ने जब उससे प्यार से पूछा तब बच्ची ने बताया कि स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर ने उसके साथ स्कूल में गलत हरकत की थी। यही नहीं, वह कई बार उससे गलत हरकतें कर चुका है। इस पर बच्ची के स्वजन तुरंत पुलिस थाने पहुंचे। यही नहीं, स्वजन ने इस संबंध में चाइल्ड वेलफेयर विभाग को भी सूचित किया। विभाग की जिला अधिकारी रूपवंत कौर ने कहा कि बच्ची की काउंसलिंग की गई थी, जिसमें उसने घटना के बारे में बताया है।