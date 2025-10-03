Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पटियाला में शेयर बाजार फ्रॉड के जाल में फंसा शख्स, साइबर ठगों ने उड़ा लिए लगभग 26 लाख रुपये

    By Gaurav Sood Edited By: Anku Chahar
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 04:23 PM (IST)

    पटियाला में साइबर क्राइम पुलिस ने शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 25.95 लाख रुपये की ठगी के मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दविंदर कुमार नामक एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई कि धोखेबाजों ने उसे शेयर बाजार में निवेश करने के लिए कहा और उससे लाखों रुपये ठग लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image
    शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 25.95 लाख ठगे, अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, पटियाला। थाना साइबर क्राइम पटियाला पुलिस ने शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 25.95 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में अज्ञात व्यक्तियों खिलाफ केस दर्ज किया है।

    पुलिस को दी शिकायत में दविंदर कुमार निवासी बी टैंक पटियाला ने बताया कि आरोपित ने उसे झांसे में लेकर शेयर ट्रेडिंग के नाम पर करीब 25.95 लाख रुपए की ठगी की है।

    जिसके बाद उसने मामले की शिकायत थाना साइबर क्राइम पटियाला पुलिस के पास दर्ज करवाई है। फिलहाल पुलिस ने मामले संबंधी अज्ञात व्यक्तियों खिलाफ केस दर्ज करके अगली कार्रवाई शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें