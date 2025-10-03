पटियाला में शेयर बाजार फ्रॉड के जाल में फंसा शख्स, साइबर ठगों ने उड़ा लिए लगभग 26 लाख रुपये
पटियाला में साइबर क्राइम पुलिस ने शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 25.95 लाख रुपये की ठगी के मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दविंदर कुमार नामक एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई कि धोखेबाजों ने उसे शेयर बाजार में निवेश करने के लिए कहा और उससे लाखों रुपये ठग लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, पटियाला। थाना साइबर क्राइम पटियाला पुलिस ने शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 25.95 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में अज्ञात व्यक्तियों खिलाफ केस दर्ज किया है।
पुलिस को दी शिकायत में दविंदर कुमार निवासी बी टैंक पटियाला ने बताया कि आरोपित ने उसे झांसे में लेकर शेयर ट्रेडिंग के नाम पर करीब 25.95 लाख रुपए की ठगी की है।
जिसके बाद उसने मामले की शिकायत थाना साइबर क्राइम पटियाला पुलिस के पास दर्ज करवाई है। फिलहाल पुलिस ने मामले संबंधी अज्ञात व्यक्तियों खिलाफ केस दर्ज करके अगली कार्रवाई शुरू कर दी है।
