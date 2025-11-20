पंजाब: बारिश और ओलावृष्टि से फसल बर्बाद, मुआवजा न मिलने पर किसानों ने दिया शंभू बॉर्डर पर रेल चक्का जाम का अल्टीमेटम
शंभू बॉर्डर पर किसानों ने नुकसान के मुआवजे की मांग को लेकर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। किसानों का कहना है कि बारिश और ओलावृष्टि से उनकी फसलों को भारी नुकसान हुआ है, और सरकार उन्हें मुआवजा दे। मांगें पूरी न होने पर रेल का चक्का जाम करने की चेतावनी दी गई है।
संवाद सूज्ञ, नाभा/पटियाला। शंभू बार्डर पर किसान आंदोलन के दौरान किसानों की ट्रालियां चोरी होने का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। इसी के तहत कल बुधवार को जहां नाभा नगर कौंसिल के कार्यकारी अधिकारी गुरचरण सिंह के सरकारी आवास में खुदाई के दौरान ट्रालियों के पुर्जे बरामद हुए।
आज भारतीय किसान यूनियन एकता आजाद ने पंजाब सरकार को चेतावनी दी है कि अगर शंभू बार्डर से आंदोलनकारी किसानों के सामान के नुकसान की भरपाई नहीं की जाती तो वह आगामी 17 व 18 दिसंबर को पंजाब के सभी जिलों के डीसी कार्यालय को घेरकर रोष प्रदर्शन किया जाएगा।
इसके साथ ही कहा गया है कि इस के बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो आने वाले समय में राज्य भर में ट्रेनों को जाम किया जाएगा। उधर ट्राली मिलने के मामले में जो मामला अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दर्ज किया गया था, अब उस मामले में नाभा नगर कौंसिल की प्रधान सुजाता चावला के पति पंकज पप्पू को भी नामजद कर लिया गया है।
यह ट्राली नाभा के निकट गांव सहौली से लावारिस हालात में बरामद की गई थी।भारतीय किसान यूनियन एकता आजाद के नाभा ब्लाक के प्रधान गमदूर सिंह बाबरपुर ने कहा कि किसान आंदोलन स्थल से ट्रालियों समेत अन्य सामान चोरी होने के मामले में पुलिस तभी हरकत में आती है जब किसान संगठन आंदोलन की राह अपनाते हैं।
उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के जबरन समापन के बाद करीब 22 ट्रालियां चोरी हुई और इनमें से एक ट्राली तथा दो ट्रालियों के सामान की बरामदगी नाभा क्षेत्र से की गई है।
उन्होंने कहा कि शंभू बार्डर से जब किसानों को जबरन उठाया गया तो उसके बाद किसानों की न केवल ट्रालियां बल्कि फ्रिज, एसी, बिस्तर, टीवी और खाने-पीने का सामान भी चोरी कर लिया गया। यहां किसानों का नुक्सान हुआ और राज्य सरकार को किसानों के इस तीन करोड़ 72 लाख रुपए के नुक्सान की भरपाई करनी चाहिए।
यहां यह भी वर्णनीय है कि नाभा क्षेत्र से चोरीशुदा ट्रालियों के पुर्जे मिलने के मामले में नाभा नगर कौंसिल की प्रधान सुजाता चावला के पति पंकज पप्पू के खिलाफ जहां केस दर्ज हो चुका है वहीं वह इस मामले में लगातार घिरते नजर आ रहे हैं।
बीते कल भी हालांकि खोदाई के दौरान नाभा के कार्यकारी अधिकारी के सरकारी आवास की कच्ची जमीन से ट्रालियों के पुर्जे बरामद हुए लेकिन इस संदर्भ में कार्यकारी अधिकारी गुरचरण सिंह ने स्पष्ट तौर पर कहा कि हालांकि यह सरकारी आवास उनके नाम पर है लेकिन वह यहां रहते ही नहीं , वह तो अपने गांव में रहते हैं। दूसरी और किसान संगठनों का भी कहना है कि इस सरकारी आवास से ही नगर कौंसिल सुजाता चावला के प्रधान पंकज पप्पू अपना दफ्तर चलाते थे।
ट्राली चोरी मामले से चर्चा में आए नगर कौंसिल की अध्यक्ष सुजाता चावला के पति पंकज पप्पू ने वीरवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो बना ऐलान कर दिया कि वह और उनके परिवारजन आम आदमी पार्टी से नाता तोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ दर्ज दोनों मामलो में मुझे अदालत से जमानत मिल चुकी है। इस बारे में पंकज पप्पू से संपर्क करने का प्रयास किया गया लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया।
