    शंभू बॉर्डर बंद... पंजाब में किसानों ने फिर शुरू किया आंदोलन, अब क्या है मांग?

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 08:41 AM (IST)

    पंजाब में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जिसके चलते शंभू बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। किसान फसलों के उचित मूल्य और कर्ज माफी जैसी मांगों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। विरोध के कारण शंभू बॉर्डर पर तनाव की स्थिति बनी हुई है।

    शंभू बॉर्डर पर फिर इकट्ठा हुए किसान (जागरण फोटो)

    जागरण संवाददाता, पटियाला। अमृतसर-दिल्ली राजमार्ग पर स्थित शंभू बॉर्डर आज शुक्रवार को सुबह सात बजे से बंद कर दिया गया जो कि आज सांय 6:30 बजे तक बंद रहेगा। पंजाब और हरियाणा प्रशासन ने यह फैसला कौमी इंसाफ मोर्चा और किसान यूनियनों के शंभू बैरियर से विरोध मार्च के ऐलान के चलते किया है।

    सजा पूरी कर चुके बंदी सिखों की रिहाई न किए जाने पर रोष स्वरूप कौमी इंसाफ मोर्चा और किसान संगठनों ने दिल्ली तक यह रोष मार्च निकालने का ऐलान किया। इसके तहत दिल्ली के गुरुद्वारा साहिब में जाकर अरदास करने का भी कार्यक्रम है। हालांकि यह रोष मार्च निकाले जाने संबंधी प्रशासन से कोई अनुमति नहीं मिली है।

    शंभू बॉर्डर पर इकट्ठा हुए किसान

    अपने इस ऐलान के तहत कौमी इंसाफ मोर्चा और किसान संगठन के सदस्य आज सुबह 9:00 से 10:00 बजे के दरमियान शंभू बार्डर पर इकट्ठा होंगे और वहां से उन्होंने दिल्ली कूच करने की योजना बनाई है। बहरहाल इस रोष मार्च को रोकने के लिए पंजाब और हरियाणा , दोनों तरफ पुलिस प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग की जा चुकी है।

    पंजाब पुलिस ने पंजाब की सीमा के भीतर शंभू बार्डर पर जहां करीब सवा सौ बैरिकेड लगाए हैं, वही मौके पर 500 पुलिस कर्मचारी भी मौजूद रहेंगे। इससे पहले सुरक्षा के मद्देनजर पंजाब पुलिस द्वारा नेशनल हाईवे पर निरंतर पेट्रोलिंग भी की जा रही है।

    जिला प्रशासन ने कुछ वैकल्पिक मार्ग किए तय

    शंभू बार्डर के बंद रहने के मद्देनजर पंजाब से हरियाणा जाने के लिए पटियाला जिला प्रशासन ने कुछ वैकल्पिक मार्ग तय किए हैं। इस दौरान फतेहगढ़ साहिब -लांडरां- एयरपोर्ट चौक , मोहाली -डेरा बस्सी- अंबाला , राजपुरा- बनूड़- जीरकपुर -डेरा बस्सी- अंबाला, राजपुरा -घन्नौर- अंबाला -दिल्ली हाईवे, पटियाला -घन्नौर -अंबाला- दिल्ली हाईवे, बनूड़ -मनौली सूरत -लेहली -लालड़ू -अंबाला मार्ग पर ट्रैफिक डायवर्ट किया जा रहा है। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने राजपुरा सिटी और राजपुरा जीरकपुर मार्ग पर जाम लगने की आशंका भी जताई है।