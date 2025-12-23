पटियाला में कई स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी, सुबह 9 से 1 बजे तक विस्फोट की वॉर्निंग; अलर्ट पर पुलिस
पटियाला के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी भरी ईमेल मिलने के बाद, स्कूल मैनेजमेंट ने तत्काल पुलिस को सूचित किया। धमकी में सुबह 9 बजे ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पटियाला। पटियाला के स्कूलों को बम से उड़ने की धमकी भरी ईमेल मंगलवार को अलग-अलग स्कूलों को भेजी गई है।
इस ईमेल को देखते ही संबंधित स्कूलों की मैनेजमेंट ने तुरंत पुलिस को सूचना दे दी है। जिसके पास फूलों में सुरक्षा के प्रबंध बढ़ा दिए हैं। इस धमकी भरी ईमेल में सुबह 9:00 बजे से लेकर दोपहर 1:00 बजे तक बम विस्फोट करने की धमकी दी गई है।
पटियाला के एसएसपी वरुण शर्मा ने कहा कि स्कूलों के जरिए उन्हें सूचना मिली है इसके बाद सुरक्षा के प्रबंध बढ़ा दिए गए हैं। इसके अलावा रेलवे स्टेशन पर भी चेकिंग बढ़ा दी गई है।
खबर अपडेट की जा रही है
