पटियाला में कई स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी, सुबह 9 से 1 बजे तक विस्फोट की वॉर्निंग; अलर्ट पर पुलिस

जागरण संवाददाता, पटियाला। पटियाला के स्कूलों को बम से उड़ने की धमकी भरी ईमेल मंगलवार को अलग-अलग स्कूलों को भेजी गई है।

इस ईमेल को देखते ही संबंधित स्कूलों की मैनेजमेंट ने तुरंत पुलिस को सूचना दे दी है। जिसके पास फूलों में सुरक्षा के प्रबंध बढ़ा दिए हैं। इस धमकी भरी ईमेल में सुबह 9:00 बजे से लेकर दोपहर 1:00 बजे तक बम विस्फोट करने की धमकी दी गई है।