पटियाला में संदीप सुसाइड मामले में पत्नी सहित तीन पर केस दर्ज, अब एक भी आरोपियों की नहीं हुई गिरफ्तारी

जागरण संवाददाता, पटियाला। थाना पसियाणा के अंतर्गत आते ज्ञान कालोनी सूल्लर निवासी संदीप सिंह सुसाइड केस में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। यह मामला मृतक के भाई हरिंदर सिंह की शिकायत पर संदीप की पत्नी जसवीर कौर, साले रूल्दु सिंह, साले की पत्नी चरनजीत कौर निवासी गांव रत्नगढ़ सिंधरेड़ा, दिड़बा, संगरूर पर दर्ज किया है।

चौकी डकाला के इंचार्ज गुरविंदर सिंह ने कहा कि फिलहाल केस दर्ज किया है, आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। शव का पोस्टमार्टम कर परिवार को सौपा जा रहा है। मृतक संदीप के भाई गुरसिमरन सिंह के अनुसार उसका भाई मिस्त्री का काम करता था, जिसकी शादी तकरीबन 10 साल पहले पातड़ां के गांव सिंदड़ों में हुई थी।

शादी के बाद एक बेटा हुआ, जो तकरीबन 9 साल का है। संदीप अक्सर ही अपनी पत्नी को कहता था कि वह उसकी कमाई को अपने मायके परिवार को देती है, जिस वजह से घर में पैसा नहीं बचता है। इस बात को लेकर दोनों का अक्सर झगड़ा होता था और सोमवार को संदीप की पत्नी ने अपने मायके परिवार को बुलाया।

मायके परिवार से संदीप का साला, साले की पत्नी और मां आई थी, जिन्होंने आते ही संदीप को काम से वापिस बुलाया। घर पर कुछ देर बहस के बाद इन लोगों ने हाथापाई की और संदीप की पत्नी को वापिस ले गए। रात को तकरीबन 11 बजे के बाद संदीप घर लौटा और पत्नी द्वारा लगाया ताला तोड़ कमरे में जाकर सो गया था।