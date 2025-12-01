Language
    पटियाला: सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत के बाद फूटा नाभा की जनता का गुस्सा, सड़कों पर खुद लगाए रिफ्लेक्टर

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 12:58 PM (IST)

    नाभा में सड़क हादसों से नाराज़ लोगों ने खुद डिवाइडर पर रिफ्लेक्टर लगाए। उनका कहना है कि कोहरे में डिवाइडर दिखते नहीं, जिससे दुर्घटनाएं होती हैं। लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया और ट्रैफिक नियमों के पालन के लिए जागरूकता अभियान चलाया। उन्होंने सड़क पर सफेद पट्टी लगाने की मांग की और चेतावनी दी कि वे खुद यह काम करेंगे।

    40 दिन में 4 मौतें, कई हादसों से लोगों में आक्रोश (फोटो: जागरण)

    संवाद सूत्र, नाभा पटियाला। नाभा के लोगों ने यहां सर्कुलर रोड पर बौड़ां गेट चौक पर डिवाइडर पर खुद ही रिफ्लेक्टर लगाए।

    लोगों के मुताबिक, कोहरे के मौसम में ये डिवाइडर अक्सर दिखाई नहीं देते और गाड़ियां डिवाइडर से टकरा जाती हैं। रिफ्लेक्टर लगाने पर हुए खर्च का बिल सरकार को भेजा जाएगा और बिल की पेमेंट भी मांगी जाएगी।

    लोगों ने रोष जताया कि पिछले 40 दिन में इस रोड पर चार मौतें हो चुकी हैं और कई हादसों में लोग घायल हुए हैं। संवाद ग्रुप के नेतृत्व में लोग बैनर लेकर सड़क किनारे खड़े हुए और लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए जागरूक भी किया।

    इस मौके पर एडवोकेट रीत इकबाल सिंह मझैल ने कहा कि प्रशासन को यह काम सर्दी शुरू होने से पहले कर देना चाहिए था, लेकिन लोकल प्रशासन का ढीला रवैया बार-बार सामने आ रहा है।

    उन्होंने कहा कि सड़क पर अवैध कब्जे फिर से बढ़ गए हैं और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से तेज रफ्तार गाड़ियों की स्पीड कंट्रोल करने की कोई कोशिश नहीं दिख रही है।

    गुरमीत सिंह ने कहा कि प्रशासन ने अभी तक सड़क पर सफेद पट्टी लगाने का काम शुरू नहीं किया है, जो कोहरे में सबसे जरूरी काम है।

    उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते वह सफेद पट्टी के लिए कोटेशन भी सरकार को भेजेंगे और इसके लिए फंड मांगकर खुद यह काम करेंगे।

    इस मौके पर सुकन्या भारद्वाज, सनी रहेजा, राजिंदर सिंह सिद्धू, कुलविंदर कौर, विनोद कुमार, धीरज कुमार, सुनील गुप्ता के साथ शहर के व्यापारी, वकील, टीचर, हाउसवाइफ सड़क के दोनों तरफ बैनर लेकर खड़े थे, जिन पर प्रशासन को जगाने और राहगीरों से संयम से गाड़ी चलाने की अपील करने के लिए कविताएं लिखी थीं।

    करीब दो घंटे तक चले इस विरोध प्रदर्शन में शहरवासियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। रिफ्लेक्टर बनाने के लिए भी काफी मेहनत की गई। पुराने टायर लेकर उन पर रिफ्लेक्टर टेप लगाई गई और इन टायरों को डिवाइडर पर रख दिया गया। लोगों ने प्रशासन से सर्कुलर रोड पर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए तुरंत सही कदम उठाने की मांग की।