पटियाला में सड़क दुर्घटना, ट्रक की टक्कर से चकनाचूर हुई कार

जागरण संवाददाता, पटियाला। थाना अर्बन एस्टेट इलाके में एक ट्रक ने अचानक ब्रेक लगा दी, जिस वजह से पीछे से आ रही कार इसमें टकरा गई। वहीं एक अन्य ट्रक ने इस कार को पीछे से टक्कर मार दी, जिस वजह से कार चकनाचूर हो गई।

यह हादसा 14 नवंबर को रात दस बजे गांव चौरा नूरखेड़ियां रोड पर हुआ था, जिसके बाद कार चालक युवराज सिंह निवासी ईशवर नगर कालोनी सनौर ने पुलिस को शिकायत कर दी। पुलिस ने मोहाली नंबर ट्रक के चालक अजय कुमार निवासी कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश व हरियाणा नंबर ट्रक के चालक मनजीत खान निवासी गाजीपुर पटियाला के खिलाफ केस दर्ज किया है।