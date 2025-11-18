पटियाला में सड़क दुर्घटना, ट्रक की टक्कर से चकनाचूर हुई कार
पटियाला के अर्बन एस्टेट इलाके में एक सड़क हादसा हुआ। एक ट्रक के अचानक ब्रेक लगाने से पीछे से आ रही कार उससे टकरा गई, और फिर एक अन्य ट्रक ने भी कार को टक्कर मार दी, जिससे कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। कार चालक युवराज सिंह ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद दो ट्रक चालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
जागरण संवाददाता, पटियाला। थाना अर्बन एस्टेट इलाके में एक ट्रक ने अचानक ब्रेक लगा दी, जिस वजह से पीछे से आ रही कार इसमें टकरा गई। वहीं एक अन्य ट्रक ने इस कार को पीछे से टक्कर मार दी, जिस वजह से कार चकनाचूर हो गई।
यह हादसा 14 नवंबर को रात दस बजे गांव चौरा नूरखेड़ियां रोड पर हुआ था, जिसके बाद कार चालक युवराज सिंह निवासी ईशवर नगर कालोनी सनौर ने पुलिस को शिकायत कर दी। पुलिस ने मोहाली नंबर ट्रक के चालक अजय कुमार निवासी कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश व हरियाणा नंबर ट्रक के चालक मनजीत खान निवासी गाजीपुर पटियाला के खिलाफ केस दर्ज किया है।
युवराज सिंह के अनुसार वह अपने दोस्त गगनदीप सिंह के साथ कार में सवारहोकर आ रहा था अजय कुमार ने ट्रक की अचानक ब्रेक लगाई थी, जिस वजह से उनकी कार टकरा गई। वहीं आरोपित मनजीत खान ने पीछे से टक्कर मार दी थी।
