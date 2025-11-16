पटियाला में रिटायर्ड एक्सईएन को हनीट्रैप में फंसाया, फिर अपहरण कर 14 लाख में लूटा

जागरण संवाददाता, पटियाला। थाना त्रिपड़ी इलाके में एक 70 वर्षीय रिटायर्ड एक्सईएन को हनी ट्रैप में फंसाने के बाद किडनैप कर लूट लिया। नहरी विभाग से रिटायर इस अधिकारी को पहले जान पहचान कर पैसों का लेनदेन शुरू किया। इसके बाद मिलने के लिए त्रिपड़ी के झिल इलाके में बुलाने के बाद वहां साथियों के साथ मिलकर पिस्तौल दिखा किडनैप कर लुधियाना ले गए, जहां पर खाली चेक साइन करवाने के बाद इन्हें छोड़ दिया।

अगले दिन 14 लाख 50 हजार रुपये बैंक खाते से निकलने के बाद वह सीधे पुलिस के पास पहुंचे तो देर रात एफआइआर दर्ज कर ली। घटना की पुष्टि करते हुए जांच अधिकारी एसआई हरभजन सिंह ने बताया कि इस मामले में पीड़ित रिटायर्ड अधिकारी गुरप्रीत सिंह निवासी नवरत्न कुंज के बयानों पर रमनदीप कौर निवासी प्रीत नगर त्रिपड़ी, सुखचैन सिंह, रमन, दो अज्ञात महिलाओं व एक अज्ञात युवक के खिलाफ केस दर्ज हुआ है लेकिन अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

पीड़ित गुरप्रीत सिंह के अनुसार आरोपित रमनदीप कौर के साथ कुछ समय पहले उसकी जान पहचान किसी सार्वजनिक स्थान पर हुई थी। इसके बाद आरोपित रमनदीप कौर ने उससे कई बार पैसे उधार मांगे तो दे दिए थे। आठ नवंबर को रमनदीप कौर ने मिलने के लिए बुलाया, अगले दिन नौ नवंबर को वह सुबह 11 बजे कार लेकर त्रिपड़ी स्कूल रोड पर पहुंचे। रमनदीप कौर ने कार में बैठने के बाद कहा कि उसे डाक्टर रंधावा अस्पताल लेकर जाएं तो वह अस्पताल पहुंचे।

यहां पहुंचते ही एक अन्य कार आ गई, जो हार्न बजाने पर भी नहीं हटी। जैसे ही वह कार से उतरे तो एक अन्य कार में सवार तीन लड़के व दो महिलाएं आईं, इन्होंने मारपीट करते हुए पिस्तौल दिखा कार की पिछली सीट पर बिठा लिया। कार में बिठाने के बाद उसके साथ मारपीट की गई और मोबाइल, दो एटीएम व एसबीआई की पासबुक व चेकबुक छीन ली। दो चेक पर आरोपितों ने जबरन साइन करवाते हुए पांच व सात लाख रुपये की रकम भर ली।