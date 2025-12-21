Language
    Punjab Weather: घनी धुंध और शीतलहर का डबल अटैक, पटियाला में जानें कितना है न्यूनतम तापमान

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 07:51 AM (IST)

    पंजाब के पटियाला में घनी धुंध और शीतलहर का प्रकोप जारी है। शनिवार को अधिकतम तापमान 17.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किय ...और पढ़ें

    पटियाला में अधिकतम तापमान 17.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, पटियाला। पटियाला में अधिकतम तापमान 17.3 और न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 

    अधिकतम आर्द्रता 100 फीसदी और न्यूनतम आर्द्रता 82 फीसदी रहेगी। सूर्योदय 7.16 बजे और सूर्यास्त 17.27 बजे होगा। घनी धुंध व शीतलहर चलने के आसार हैं।

