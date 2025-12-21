Punjab Weather: घनी धुंध और शीतलहर का डबल अटैक, पटियाला में जानें कितना है न्यूनतम तापमान
पंजाब के पटियाला में घनी धुंध और शीतलहर का प्रकोप जारी है। शनिवार को अधिकतम तापमान 17.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किय
जागरण संवाददाता, पटियाला। पटियाला में अधिकतम तापमान 17.3 और न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस रहेगा।
अधिकतम आर्द्रता 100 फीसदी और न्यूनतम आर्द्रता 82 फीसदी रहेगी। सूर्योदय 7.16 बजे और सूर्यास्त 17.27 बजे होगा। घनी धुंध व शीतलहर चलने के आसार हैं।
