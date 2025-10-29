पंजाब में पराली जलाने के 933 मामले आए सामने, एक हफ्ते में दोगुना हुए केस; AQI पहुंचा 500 पार

जागरण संवाददाता, पटियाला। पंजाब में पराली जलाने के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। सोमवार को राज्य में इस सीजन में एक दिन में सबसे अधिक 147 स्थानों पर पराली जली थी। हालांकि, मंगलवार को 43 मामले ही सामने आए, लेकिन पिछले एक सप्ताह में पराली को आग लगाने का कुल आंकड़ा दो गुना से भी अधिक बढ़ गया है।

हालात यह हैं कि 15 सितंबर से 20 अक्टूबर तक 35 दिन में 353 जगह पराली जलाई गई थी, लेकिन 21 अक्टूबर के बाद एक सप्ताह में ही 580 मामले सामने आ गए। अब तक कुल 933 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि यह भी पिछले वर्ष के मुकाबले 57 प्रतिशत कम है।

साल 2024 में 28 अक्टूबर तक पराली जलाने के 2,137 मामले सामने आए थे। इस वर्ष राज्य में 31.72 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती की गई है, जिसमें से लगभग 60 प्रतिशत क्षेत्र में धान की कटाई हो चुकी है, यानी अभी भी लगभग 40 प्रतिशत क्षेत्र में धान की कटाई बाकी है।

पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों का मानना है कि अगले दस दिन के भीतर कटाई तेजी पकड़ेगी तो पराली को आग लगाने का क्रम भी तेज हो जाएगा। ऐसे में अगले दस से 15 दिन के भीतर पराली को आग लगाए जाने की घटनाएं और बढ़ जाएंगी।

पराली के धुएं से हवा की गुणवत्ता भी हो रही प्रभावित राज्य में बिगड़ती हवा की गुणवत्ता भी चिंता का विषय है। पराली जलाने की घटनाओं में वृद्धि के कारण प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। दीवाली के बाद अमृतसर और जालंधर में एअर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआइ) 500 के पार पहुंच गया था, जबकि लुधियाना की हवा की गुणवत्ता भी गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई थी।