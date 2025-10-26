पंजाब में पराली जलाने के 621 मामले, जालंधर में AQI 439 होने के बाद सांसों पर मंडराया संकट

जागरण संवाददाता, पटियाला। पंजाब में पराली जलाने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। रविवार को 60 जगह पराली जलाने की घटनाएं सामने आईं। इससे राज्य में कुल आंकड़ा 621 तक पहुंच गया है।

राज्य में पराली जलाने पर अब तक किसानों पर 15 लाख 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। इसके साथ ही 241 एफआइआर दर्ज की गई हैं। वहीं पराली के धुएं से हवा में प्रदूषण भी बढ़ गया है। जालंधर की हवा सबसे खराब रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 439 (खतरनाक श्रेणी) दर्ज किया गया।