    पंजाब में पराली जलाने के 621 मामले, जालंधर में AQI 439 होने के बाद सांसों पर मंडराया संकट

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 08:14 PM (IST)

    पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, जिससे राज्य में कुल मामले 621 तक पहुंच गए हैं। सरकार ने किसानों पर जुर्माना लगाया है और एफआइआर दर्ज की हैं। पराली जलाने से जालंधर में वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 439 दर्ज किया गया है।

    पराली जलाने के मामले 621 हुए, जालंधर की हवा सबसे खराब (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, पटियाला। पंजाब में पराली जलाने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। रविवार को 60 जगह पराली जलाने की घटनाएं सामने आईं। इससे राज्य में कुल आंकड़ा 621 तक पहुंच गया है।

    राज्य में पराली जलाने पर अब तक किसानों पर 15 लाख 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। इसके साथ ही 241 एफआइआर दर्ज की गई हैं। वहीं पराली के धुएं से हवा में प्रदूषण भी बढ़ गया है। जालंधर की हवा सबसे खराब रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 439 (खतरनाक श्रेणी) दर्ज किया गया।

