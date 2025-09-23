पंजाब में 8 दिन में पराली जलाने के 70 मामले, 20 किसानों पर FIR; लग रहा भारी जुर्माना

पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में वृद्धि के बाद सरकार सख्त हो गई है। आठ दिनों में 70 मामले दर्ज हुए हैं 20 किसानों पर एफआईआर और 1.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। 16 किसानों की जमीनों पर रेड एंट्री की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। किसान आर्थिक तंगी के कारण पराली जलाने से पीछे नहीं हट रहे।

गौरव सूद, पटियाला। धान की कटाई के साथ ही पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं तेजी से बढ़ने लगी हैं। सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेशों के बावजूद, पिछले आठ दिनों में राज्य में 70 मामले सामने आए हैं, जो सरकार और प्रशासन के लिए चिंता का विषय बन गए हैं। पंजाब सरकार ने इस पर सख्त कार्रवाई करते हुए 20 किसानों पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के तहत एफआईआर दर्ज की है, जो सरकारी आदेशों की अवहेलना से संबंधित है।

इसके साथ ही 32 किसानों पर डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जिसमें से 90 हजार रुपये की वसूली की जा चुकी है। 16 किसानों की जमीनों पर रेड एंट्री कर दी गई है, जिससे वे अपनी जमीन न बेच सकेंगे, न गिरवी रख सकेंगे और न ही इसके बदले बैंक से ऋण ले सकेंगे।

पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) के अनुसार, 15 सितंबर से राज्यभर में पराली जलाने की निगरानी शुरू की गई है। अब तक 70 मामलों में से 42 अमृतसर, 8 पटियाला, 7 तरनतारन, 3 कपूरथला, और अन्य जिलों से मामले सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि किसानों को किसी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी और आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।