पंजाब में पराली जलाने का सिलसिला जारी, एक दिन में 351 घटनाएं आईं सामने फिर बढ़े मामले

जागरण संवाददाता, पटियाला। वर्षा से थमा पंजाब में पराली जलाने का सिलसिला फिर बढ़ता जा रहा है। वीरवार को एक बार फिर पराली जलाए जाने की घटनाओं ने तेजी पकड़ी।

वीरवार को राज्य में पराली जलाए जाने की कुल 351 घटनाएं हुईं। इसका परिणाम यह रहा कि मंडी गोबिंदगढ़ में एक्यूआइ जहां 233 (खराब) दर्ज किया गया, वहीं बाकी प्रमुख शहरों में यह संतोजनक श्रेणी में रहा। वीरवार को राज्य में पराली जलाए जाने की 351 घटनाओं के साथ आंकड़ा 3,284 तक पहुंच गया है।