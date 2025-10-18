पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ी, कुल 188 केस मिले; सबसे ज्यादा 76 केस अमृतसर में दर्ज
पंजाब में पराली जलाने के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है, अब तक 188 मामले सामने आए हैं। अमृतसर में सबसे अधिक 76 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि तरनतारन 55 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया है और कई एफआईआर भी दर्ज की गई हैं।
जागरण संवाददाता, पटियाला। पंजाब में पराली जलाने के केसों ने हालांकि अभी गति नहीं पकड़ी है लेकिन ऐसे केसों का आने का सिलसिला जारी है। राज्य में अब तक पराली जलाने के कुल 188 केस सामने आ चुके हैं। इनमें से सबसे ज्यादा 76 केस जहां अमृतसर से आए हैं।
वहीं 55 केसों के साथ तरनतारन दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर पटियाला है जहां ऐसे 11 केस सामने आए हैं। दूसरी ओर पठानकोट, मुक्तसर और मोगा ऐसे जिला हैं जहां अभी तक एक भी केस पराली जलाने का सामने नहीं आया है।
पंजाब पाल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अधिकारियों के मुताबिक पराली जलाने के 93 केसों में कार्रवायी करते हुए अब तक चार लाख 60 हजार रुपए जुर्माना किया जा चुका है। इसमें से तीन लाख 30 हजार रुपए जुर्माना की वसूली की भी जा चुकी है।
इसके साथ ही जहां पराली जलाने पर 115 एफआईआर दर्ज की गई हैं वहीं 59 किसानों के जमीनी रिकार्ड में रेड एंट्री भी की गई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।