    पटियाला: CM भगवंत मान का धमाकेदार एलान, NDPS एक्ट पर मेगा वर्कशॉप लॉन्च; नशा तस्करों पर कसा जाएगा शिकंजा

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 02:53 PM (IST)

    मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पटियाला में पंजाब पुलिस के जांच अधिकारियों के लिए एनडीपीएस एक्ट पर एक कार्यशाला का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि पुलिस को समय के साथ अपडेट होना होगा। लगभग 730 जवानों को एनडीपीएस एक्ट की बारीकियों की जानकारी दी जाएगी। पंजाब, एनडीपीएस पर ऐसा कार्यक्रम आयोजित करने वाला पहला राज्य है, जो नशा तस्करों को सजा दिलाने में मददगार होगा। उन्होंने पुलिस को ईमानदारी से काम करने के लिए प्रेरित किया।

    भगवंत सिंह मान ने पटियाला में पंजाब पुलिस के जांच अधिकारियों के लिए एनडीपीएस एक्ट पर एक कार्यशाला का उद्घाटन किया (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, पटियाला। पुलिस की क्षमता पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन पुलिस विभाग के लिए समय के साथ कदमताल मिलाना ज़रूरी है। अपराधी अपडेट हो रहे हैं, तो पुलिस को भी अपडेट करने के लिए एक अनूठा कार्यक्रम तैयार किया गया है।

    यह बात मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पटियाला स्थित लॉ यूनिवर्सिटी में पंजाब पुलिस के जांच अधिकारियों के लिए एनडीपीएस एक्ट पर एक कार्यशाला का मंगलवार को उद्घाटन करते हुए कही।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यशाला में पंजाब पुलिस के लगभग 730 जवानों को एनडीपीएस एक्ट की बारीकियों की जानकारी दी जाएगी। जांच अधिकारियों को सबूतों से निपटने, एनडीपीएस की विभिन्न धाराओं, बीएनएस में बदलाव और अन्य पहलुओं के बारे में विभिन्न तकनीकी जानकारी प्रदान करके उन्हें पूरी तरह से अपडेट किया जाएगा।

    उन्होंने कहा कि एनडीपीएस के संबंध में यह अनूठा कार्यक्रम आयोजित करने वाला पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है और यह प्रशिक्षण नशा तस्करों को सजा दिलाने और पंजाब को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने में मददगार होगा।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि कई बार मामले की पूरी तकनीकी जानकारी न होने के कारण अदालत में मामलों का निपटारा नहीं हो पाता और तस्कर इसका फायदा उठाते हैं।

    मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि हर जगह एक बुरा इंसान मौजूद है। जिसके कारण सभी को बदनामी का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सभी बुरे हैं।

    मुख्यमंत्री ने हॉल में मौजूद पंजाब पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों को निष्ठा और ईमानदारी से काम करने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि हमें पंजाब को अच्छे लोगों की सूची में शामिल करने के लिए सेवा करनी है, न कि बुरे लोगों की सूची में।

    मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब सरकार पुलिस विभाग को अपडेट कर रही है और खाली पदों को भी भर रही है। इसके साथ ही पुलिस कर्मचारियों को तनाव और दबाव मुक्त माहौल प्रदान करके लोगों की सुरक्षा को यकीनी बनाया जा रहा है।