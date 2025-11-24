Language
    Punjab News: मिड-डे मील कुक महिलाओं का गुस्सा फूटा, पटियाला-नाभा रोड जाम; वेतन बढ़ोतरी की मांग पर प्रदर्शन

    By Gaurav Sood Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 06:00 AM (IST)

    पंजाब में मिड-डे मील बनाने वाली महिला कुक वेतन वृद्धि की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आईं। उन्होंने पटियाला-नाभा रोड पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। महिलाओं ने अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की है।

    पंजाब: मिड-डे मील कुक महिलाओं का वेतन वृद्धि के लिए सड़क जाम। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, पटियाला। वेतन बढ़ोतरी और समय पर वेतन जारी करने की मांग को लेकर डीसी कार्यालय के बाहर मिड-डे मील कुक वर्करों ने प्रदर्शन किया। प्रशासन की ओर से उनकी समस्याओं की सुनवाई न होने पर गुस्साईं कुक वर्करों ने पटियाला–नाभा सड़क पर जाम लगा दिया।

    इस दौरान तहसीलदार अरमानदीप सिंह मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बातचीत करते हुए उन्हें उच्चाधिकारियों के साथ मीटिंग करवाने का आश्वासन दिया। डेमोक्रेटिक मिड-डे मील कुक फ्रंट पंजाब की अगुआई में इकट्ठी हुईं महिलाओं ने डीसी पटियाला के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम मांगपत्र तहसीलदार को सौंपा।

    एकत्रित कुक वर्करों को संबोधित करते हुए संगठन की राज्य प्रधान हरजिंदर कौर लोपे, जसविंदर कौर पटियाला, सिमरजीत कौर अजनौदा, जसवीर कौर अमलोह, जसवीर कौर, जसविंदर कौर भादसों, परविंदर सिंह ने कहा कि सरकार मिड-डे मील कुक वर्करों से लगातार अन्याय कर रही है।

    उन्होंने बताया कि सबसे कम वेतन पाने वाली इन गरीब महिलाओं को वेतन भी दो-दो किस्तों में दिया जा रहा है। इससे स्पष्ट है कि सरकार गरीब वर्ग की जायज मांगों के प्रति गंभीर नहीं है।

    कर्मचारी नेताओं ने मांग रखी कि मिड-डे मील कुक वर्करों की सेवाओं को न्यूनतम मजदूरी के दायरे में लाया जाए और उनका वेतन कम से कम 12,500 रुपये किया जाए।

    इसके साथ ही बीए पास मिड-डे मील कुक को ब्लाक कार्यालयों में डाटा एंट्री के पद पर पदोन्नत किया जाए। जिन स्कूलों में स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ गई है, वहां नए कुक वर्करों की भर्ती की जाए। इसके अलावा जिन कुक वर्करों की मृत्यु हो चुकी है, उनके परिवारों को बीमा के तहत मिलनी वाली राशि तुरंत जारी की जाए।