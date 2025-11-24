Punjab News: मिड-डे मील कुक महिलाओं का गुस्सा फूटा, पटियाला-नाभा रोड जाम; वेतन बढ़ोतरी की मांग पर प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, पटियाला। वेतन बढ़ोतरी और समय पर वेतन जारी करने की मांग को लेकर डीसी कार्यालय के बाहर मिड-डे मील कुक वर्करों ने प्रदर्शन किया। प्रशासन की ओर से उनकी समस्याओं की सुनवाई न होने पर गुस्साईं कुक वर्करों ने पटियाला–नाभा सड़क पर जाम लगा दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस दौरान तहसीलदार अरमानदीप सिंह मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बातचीत करते हुए उन्हें उच्चाधिकारियों के साथ मीटिंग करवाने का आश्वासन दिया। डेमोक्रेटिक मिड-डे मील कुक फ्रंट पंजाब की अगुआई में इकट्ठी हुईं महिलाओं ने डीसी पटियाला के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम मांगपत्र तहसीलदार को सौंपा।

एकत्रित कुक वर्करों को संबोधित करते हुए संगठन की राज्य प्रधान हरजिंदर कौर लोपे, जसविंदर कौर पटियाला, सिमरजीत कौर अजनौदा, जसवीर कौर अमलोह, जसवीर कौर, जसविंदर कौर भादसों, परविंदर सिंह ने कहा कि सरकार मिड-डे मील कुक वर्करों से लगातार अन्याय कर रही है।