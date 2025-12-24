Punjab Weather: पंजाब में घने कोहरे और प्रदूषण का डबल अटैक, मंडी गोबिंदगढ़ में AQI 130; जानें कैसा रहेगा मौसम

जागरण संवाददाता, पटियाला। मंडी गोबिंदगढ़ में AQI 130 और पटियाला में 236 रहा। अधिकतम तापमान 22.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री सेल्सियस रहेगा।

अधिकतम आर्द्रता 100 फीसद और न्यूनतम आर्द्रता 88 फीसद रहेगी। सूर्योदय 7.17 बजे और सूर्यास्त 17.29 बजे रहेगा।