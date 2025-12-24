Punjab Weather: पंजाब में घने कोहरे और प्रदूषण का डबल अटैक, मंडी गोबिंदगढ़ में AQI 130; जानें कैसा रहेगा मौसम
पंजाब में घने कोहरे और प्रदूषण का डबल अटैक जारी है। मंडी गोबिंदगढ़ में एक्यूआइ 130 दर्ज किया गया जबकि पटियाला में एक्यूआइ 236 रहा। अधिकतम तापमान 22.1 ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पटियाला। मंडी गोबिंदगढ़ में AQI 130 और पटियाला में 236 रहा। अधिकतम तापमान 22.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री सेल्सियस रहेगा।
अधिकतम आर्द्रता 100 फीसद और न्यूनतम आर्द्रता 88 फीसद रहेगी। सूर्योदय 7.17 बजे और सूर्यास्त 17.29 बजे रहेगा।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।