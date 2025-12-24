Language
    Punjab Weather: पंजाब में घने कोहरे और प्रदूषण का डबल अटैक, मंडी गोबिंदगढ़ में AQI 130; जानें कैसा रहेगा मौसम

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 08:03 AM (IST)

    पंजाब में घने कोहरे और प्रदूषण का डबल अटैक जारी है। मंडी गोबिंदगढ़ में एक्यूआइ 130 दर्ज किया गया जबकि पटियाला में एक्यूआइ 236 रहा। अधिकतम तापमान 22.1 ...और पढ़ें

    अधिकतम तापमान 22.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री सेल्सियस रहेगा (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, पटियाला। मंडी गोबिंदगढ़ में AQI 130 और पटियाला में 236 रहा। अधिकतम तापमान 22.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री सेल्सियस रहेगा।

    अधिकतम आर्द्रता 100 फीसद और न्यूनतम आर्द्रता 88 फीसद रहेगी। सूर्योदय 7.17 बजे और सूर्यास्त 17.29 बजे रहेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें