Punjab Weather Update: पंजाब में ठंड और खराब AQI का डबल अटैक, जानें कैसा रहेगा मौसम
पंजाब में ठंड और खराब एक्यूआइ का डबल अटैक जारी है। अमृतसर में एक्यूआइ 224, बठिंडा में 241, जालंधर में 201 दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, अधिकतम ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पटियाला। अमृतसर में AQI 224 बठिंडा में 241, जालंधर में 201, लुधियाना में 138, खन्ना में 166, मंडी गोबिंदगढ़ में 78, पटियाला में 146 रहोगा।
अधिकतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस रहोगा। अधिकतम आर्द्रता 100 फीसद न्यूनतम आर्द्रता 91 फीसद रहोगी। सूर्योदय 7.17 बजे और सूर्यास्त 17.28 बजे होगा।
