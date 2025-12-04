Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Punjab Weather: रात का पारा 6.1°C तक लुढ़का, पंजाब में कड़ाके की ठंड शुरू; जानें कैसा रहेगा मौसम

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 07:38 AM (IST)

    पंजाब में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है, रात का तापमान 6.1 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में तापमान और गिरने की संभाव ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    पंजाब में रात का पारा 6.1°C तक लुढ़का (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, पटियाला। बठिंडा में एक्यूआई 78, जालंधर में 209, लुधियाना में 135, खन्ना में 151, मंडी गोबिंदगढ़ में 168, पटियाला में 138 रहा। 

    अधिकतम तापमान 22.1 और न्यूनतम तापमान 6.1 रहा। अधिकतम आर्द्रता 51 फीसदी और न्यूनतम आर्द्रता 37 फीसदी रही। सूर्योदय 07.04 बजे और सूर्यास्त 17.23 बजे होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें