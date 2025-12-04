Punjab Weather: रात का पारा 6.1°C तक लुढ़का, पंजाब में कड़ाके की ठंड शुरू; जानें कैसा रहेगा मौसम
पंजाब में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है, रात का तापमान 6.1 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में तापमान और गिरने की संभाव ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पटियाला। बठिंडा में एक्यूआई 78, जालंधर में 209, लुधियाना में 135, खन्ना में 151, मंडी गोबिंदगढ़ में 168, पटियाला में 138 रहा।
अधिकतम तापमान 22.1 और न्यूनतम तापमान 6.1 रहा। अधिकतम आर्द्रता 51 फीसदी और न्यूनतम आर्द्रता 37 फीसदी रही। सूर्योदय 07.04 बजे और सूर्यास्त 17.23 बजे होगा।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।