Punjab Weather: रात का पारा 6.1°C तक लुढ़का, पंजाब में कड़ाके की ठंड शुरू; जानें कैसा रहेगा मौसम

जागरण संवाददाता, पटियाला। बठिंडा में एक्यूआई 78, जालंधर में 209, लुधियाना में 135, खन्ना में 151, मंडी गोबिंदगढ़ में 168, पटियाला में 138 रहा।

अधिकतम तापमान 22.1 और न्यूनतम तापमान 6.1 रहा। अधिकतम आर्द्रता 51 फीसदी और न्यूनतम आर्द्रता 37 फीसदी रही। सूर्योदय 07.04 बजे और सूर्यास्त 17.23 बजे होगा।