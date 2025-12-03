Punjab Weather: पंजाब में 6.5 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का पारा, जानें कितना रहेगा अधिकतर तापमान
पंजाब के विभिन्न शहरों में आज वायु गुणवत्ता सूचकांक (Air Quality Index) इस प्रकार रहा: अमृतसर में 127, बठिंडा में 78, जालंधर में 153, लुधियाना में 119
जागरण संवाददाता, पटियाला। आज अमृतसर में AQI 127, बठिंडा में 78, जालंधर का 153, लुधियाना का 119, खन्ना का 119, मंडी गोबिंदगढ़ में 122, पटियाला में 154 रहेगा।
वहीं अधिकतम तापमान 23.1 और न्यूनतम तापमान 6.5 रहेगा। अधिकतम आर्द्रता 94 फीसदी और न्यूनतम आर्द्रता 67 फीसदी रहेगी। सूर्योदय 07.04 बजे और सूर्यास्त 17.23 बजे होगा।
