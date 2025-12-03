Language
    Punjab Weather: पंजाब में 6.5 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का पारा, जानें कितना रहेगा अधिकतर तापमान

    By Deepak Modgil Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 07:51 AM (IST)

    पंजाब के विभिन्न शहरों में आज वायु गुणवत्ता सूचकांक (Air Quality Index) इस प्रकार रहा: अमृतसर में 127, बठिंडा में 78, जालंधर में 153, लुधियाना में 119 ...और पढ़ें

    पंजाब में अधिकतम तापमान 23.1 और न्यूनतम तापमान 6.5 रहेगा (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, पटियाला। आज अमृतसर में AQI 127, बठिंडा में 78, जालंधर का 153, लुधियाना का 119, खन्ना का 119, मंडी गोबिंदगढ़ में 122, पटियाला में 154 रहेगा।

    वहीं अधिकतम तापमान 23.1 और न्यूनतम तापमान 6.5 रहेगा। अधिकतम आर्द्रता 94 फीसदी और न्यूनतम आर्द्रता 67 फीसदी रहेगी। सूर्योदय 07.04 बजे और सूर्यास्त 17.23 बजे होगा।

