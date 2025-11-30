Language
    Punjab Weather News: अमृतसर में 96 पहुंचा AQI, बठिंडा में 78; जानें कैसा रहेगा आज का मौसम

    By Anku Chahar
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 07:53 AM (IST)

    पंजाब में वायु गुणवत्ता और मौसम की स्थिति में बदलाव देखा गया है। अमृतसर में AQI 96 दर्ज किया गया, जबकि बठिंडा में यह 78 रहा। जालंधर और लुधियाना में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। तापमान की बात करें तो, अधिकतम तापमान 25.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

    पंजाब के शहरों में वायु गुणवत्ता और मौसम की स्थिति (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। आज पंजाब के शहरों में वायु गुणवत्ता और मौसम की स्थिति इस प्रकार है। अमृतसर में एक्यूआई 96, बठिंडा में 78 दर्ज किया गया।

    जालंधर में 120, लुधियानामें 113,  खन्ना गोबिंदगढ़ में 149 और पटियाला में 112 दर्ज हुआ।

    वहीं राज्य में अधिकतम तापमान 25.3 और न्यूनतम तापमान 9.5 दर्ज किया गया। अधिकतम आर्द्रता 87 फीसदी और न्यूनतम आर्द्रता 26 फीसदी रही।

    सूर्योदय 07.01 बजे हुआ और सूर्यास्त 17.22 बजे होगा।

