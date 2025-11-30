Punjab Weather News: अमृतसर में 96 पहुंचा AQI, बठिंडा में 78; जानें कैसा रहेगा आज का मौसम

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। आज पंजाब के शहरों में वायु गुणवत्ता और मौसम की स्थिति इस प्रकार है। अमृतसर में एक्यूआई 96, बठिंडा में 78 दर्ज किया गया।

जालंधर में 120, लुधियानामें 113, खन्ना गोबिंदगढ़ में 149 और पटियाला में 112 दर्ज हुआ।

वहीं राज्य में अधिकतम तापमान 25.3 और न्यूनतम तापमान 9.5 दर्ज किया गया। अधिकतम आर्द्रता 87 फीसदी और न्यूनतम आर्द्रता 26 फीसदी रही।

सूर्योदय 07.01 बजे हुआ और सूर्यास्त 17.22 बजे होगा।