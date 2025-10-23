पंजाब की ओबाहवा में घुला धीमा 'जहर', दूसरे दिन भी 500 पार रहा AQI

जासं, पटियाला। पंजाब में दीवाली के बाद प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। लगातार दूसरे दिन एक्यूआइ का स्तर 500 तक पहुंच गया। सोमवार को दीवाली के बाद मंगलवार को बंदी छोड़ दिवस की रात पटाखों के धुएं से प्रमुख शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआइ) गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। जालंधर और अमृतसर का एक्यूआइ जहां 500 के पार रहा, वहीं लुधियाना का एक्यूआइ 419 तक पहुंच गया।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के तय मानकों मुताबिक यह गंभीर श्रेणी है। इस हालात में खुले में सांस लेना साधारण व्यक्ति के लिए भी बेहद खतरनाक माना जाता है। अधिकांश शहरों में हवा की गुणवत्ता रात 11 बजे के बाद अधिक प्रभावित हुई। हालांकि, पराली जलाने के मामलों में कमी से कुछ राहत मिली है।

मंगलवार को राज्य में 62 स्थानों पर पराली जलाई गई। राज्य में इस बार से अब तक पराली जलाने के 415 केस आए हैं जोकि पिछले वर्ष की तुलना में 70 प्रतिशत कम है। पिछले वर्ष 15 सितंबर से 21 अक्टूबर के बीच राज्य में पराली जलाने की 1,510 घटनाएं हुई थीं। अब तक तरनतारन में सबसे अधिक 136 और अमृतसर में 120 मामले सामने आए हैं।