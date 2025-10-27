पराली या पटाखे? पंजाब की दमघोंटू हवा में सांस लेना मुश्किल, जालंधर सबसे ज्यादा प्रदूषित

जागरण संवाददाता, पटियाला। पंजाब में पराली जलाने के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। राज्य में कुल आंकड़ा 621 तक पहुंच गया है। राज्य के पर्यावरण विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, तरनतारन में सबसे ज्यादा 175 और अमृतसर में 135 मामले दर्ज किए गए हैं। ताजा आंकड़ों के अनुसार जालंधर में अधिकतम एक्यूआइ 439 रहा, जिससे यह राज्य का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। पराली जलाने के बढ़ते मामलों के साथ राज्य के विभिन्न शहरों में वायु गुणवत्ता गिरने लगी है।

दीपावली से ही कई शहरों की हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है। बठिंडा का एक्यूआइ 321, लुधियाना का 260, अमृतसर का 257, पटियाला का 195 रहा। हालांकि, बीते वर्ष की तुलना में इस बार पराली जलाने के केसों में करीब 65 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। पिछले वर्ष 25 अक्तूबर तक राज्य में 1749 मामले दर्ज हुए थे।