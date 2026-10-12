पटियाला में पावरकाम मुख्यालय की छत पर चढ़े मृतक कर्मचारियों के आश्रित, पक्की नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, पटियाला। पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड (PSPCL) के मुख्यालय में सोमवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे मृतक कर्मचारियों के आश्रित अचानक कार्यालय की छह मंजिला इमारत की छत पर चढ़ गए। प्रदर्शनकारियों ने पंजाब सरकार और पावरकाम प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि लंबे समय से उनकी जायज मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है।

मृतक आश्रित संघर्ष कमेटी के बैनर तले एकत्र हुए प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को अनुकंपा के आधार पर स्थायी नौकरी देने का वादा अब तक पूरा नहीं किया गया है।