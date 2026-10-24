परिवहन मंत्री हरपाल चीमा के साथ बैठक के बाद PRTC-पनबस कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त, पंजाब में बस सेवाएं बहाल

जागरण संवाददाता, पटियाला/मोहाली। पंजाब के बसों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य में पिछले चार दिनों से लगातार चल रही पीआरटीसी, पनबस और पंजाब रोडवेज के कच्चे कर्मचारियों की हड़ताल आखिरकार समाप्त हो गई है।

परिवहन मंत्री के साथ हुई सकारात्मक बैठक के बाद कर्मचारी संगठनों ने लिखित आदेश मांगा था। लिखित आदेश मिलने के बाद आंदोलन तुरंत प्रभाव से वापस लेने की घोषणा कर दी है, जिसके चलते पूरे पंजाब में रुकी हुई बस सेवाओं का संचालन एक बार फिर से पूरी तरह सुचारू रूप से शुरू हो चुका है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, हड़ताल के चौथे दिन पंजाब के वित्त एवं परिवहन मंत्री हरपाल सिंह चीमा विशेष रूप से पटियाला स्थित पीआरटीसी के मुख्य कार्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने विभिन्न कर्मचारी यूनियनों के प्रमुख प्रतिनिधियों के साथ एक लंबी और अहम बैठक की।

बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार और कर्मचारियों के बीच सभी जायज मांगों को लेकर सकारात्मक और सार्थक सहमति बन गई है। इसी के चलते यूनियनों ने जनता की परेशानियों को देखते हुए अपनी हड़ताल खत्म करने का बड़ा फैसला किया है।

उन्होंने भरोसा दिलाया कि इसके तहत आगामी सप्ताह तक संबंधित कर्मचारियों को नए नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिए जाएंगे। इसके अलावा विभाग के अन्य नियमों और लंबित मांगों को गंभीरता से सुलझाने के लिए आगामी उन्तीस अक्टूबर को एक और उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है।