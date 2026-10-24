परिवहन मंत्री हरपाल चीमा के साथ बैठक के बाद PRTC-पनबस कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त, पंजाब में बस सेवाएं बहाल
परिवहन मंत्री हरपाल चीमा और कर्मचारी यूनियनों के बीच पटियाला में हुई सफल बैठक के बाद पीआरटीसी और पनबस की ...और पढ़ें
HighLights
हड़ताल के बाद पंजाब में बस सेवाएं पूरी तरह बहाल हुईं।
परिवहन मंत्री हरपाल चीमा से सफल बैठक के बाद फैसला।
कर्मचारियों को जल्द मिलेंगे नए नियुक्ति पत्र, राहत मिली।
जागरण संवाददाता, पटियाला/मोहाली। पंजाब के बसों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य में पिछले चार दिनों से लगातार चल रही पीआरटीसी, पनबस और पंजाब रोडवेज के कच्चे कर्मचारियों की हड़ताल आखिरकार समाप्त हो गई है।
परिवहन मंत्री के साथ हुई सकारात्मक बैठक के बाद कर्मचारी संगठनों ने लिखित आदेश मांगा था। लिखित आदेश मिलने के बाद आंदोलन तुरंत प्रभाव से वापस लेने की घोषणा कर दी है, जिसके चलते पूरे पंजाब में रुकी हुई बस सेवाओं का संचालन एक बार फिर से पूरी तरह सुचारू रूप से शुरू हो चुका है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, हड़ताल के चौथे दिन पंजाब के वित्त एवं परिवहन मंत्री हरपाल सिंह चीमा विशेष रूप से पटियाला स्थित पीआरटीसी के मुख्य कार्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने विभिन्न कर्मचारी यूनियनों के प्रमुख प्रतिनिधियों के साथ एक लंबी और अहम बैठक की।
बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार और कर्मचारियों के बीच सभी जायज मांगों को लेकर सकारात्मक और सार्थक सहमति बन गई है। इसी के चलते यूनियनों ने जनता की परेशानियों को देखते हुए अपनी हड़ताल खत्म करने का बड़ा फैसला किया है।
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अगले सप्ताह जारी होंगे नियुक्ति पत्र
परिवहन मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आश्वासन देते हुए कहा कि कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग और ठेकेदारी प्रथा के शोषण से पूरी तरह मुक्त कर सीधे विभाग के अनुबंध पर लाने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है।
उन्होंने भरोसा दिलाया कि इसके तहत आगामी सप्ताह तक संबंधित कर्मचारियों को नए नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिए जाएंगे। इसके अलावा विभाग के अन्य नियमों और लंबित मांगों को गंभीरता से सुलझाने के लिए आगामी उन्तीस अक्टूबर को एक और उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है।
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दर्ज मामलों पर भी हुआ विचार
कैबिनेट मंत्री ने यह भी घोषणा की कि इस आंदोलन के दौरान विभिन्न स्थानों पर कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज किए गए पुलिस मामलों की गंभीरता से समीक्षा की जाएगी और उन्हें उचित कानूनी राहत प्रदान की जाएगी।
सरकार के इस सकारात्मक रुख और आश्वासन से कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। हड़ताल समाप्त होने के बाद राज्यभर के बस अड्डों पर एक बार फिर से चहल-पहल लौट आई है और सरकारी बसों के पहिए घूमने से आम यात्रियों, विद्यार्थियों और नौकरीपेशा लोगों को भारी राहत मिली है।
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