लुधियाना में खौफनाक वारदात, घर में घुसकर युवक की हत्या; तलवार से हाथ काटकर किराना दुकान पर फेंका

संवाद सहयोगी, लुधियाना। शनिवार सुबह बदमाशों ने रेडू साहिब गुरुद्वारे के पास एक घर में घुसकर युवक पर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। हमलावरों ने युवक को बेरहमी से पीटने के बाद उस पर तलवार से कई वार किए और उसका एक हाथ काटकर शरीर से अलग कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपित कटे हुए हाथ को एक लिफाफे में डालकर इलाके की किराना दुकान पर पहुंचे और दुकानदार को सौंप दिया।

उन्होंने दुकानदार से कहा कि वह इसे युवक के घर पहुंचा दे। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। जानकारी के अनुसार, शनिवार सुबह पुलिस कंट्रोल रूम पर सूचना मिली कि रेडू साहिब गुरुद्वारे के पास एक मकान में मारपीट हुई है।