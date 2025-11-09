Language
    पंजाब-हरियाणा में तलाशती रह गई पुलिस, ऑस्ट्रेलिया भाग गए रेप के आरोपी MLA पठानमाजरा; दो VIDEO इंटरनेट पर अपलोड

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 05:45 PM (IST)

    पटियाला से विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा दुष्कर्म मामले में फरार होने के बाद ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। एक इंटरव्यू में उन्होंने सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया और जमानत मिलते ही लौटने की बात कही। पुलिस साइबर क्राइम टीम वीडियो के अपलोड होने के स्रोत की जांच कर रही है। इससे पहले, विधायक को शरण देने के आरोप में 11 लोग गिरफ्तार किए गए थे।

    ऑस्ट्रेलिया भाग गए रेप के आरोपी MLA पठानमाजरा। फोटो एक्स

    जागरण संवाददाता, पटियाला। दुष्कर्म मामले में फरार चल रहे पटियाला जिले के सनौर विधानसभा क्षेत्र से आप विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा को पुलिस पंजाब व हरियाणा में तलाशी रही और वह आस्ट्रेलिया पहुंच गए। आस्ट्रेलिया से जुड़े एक चैनल को दिए इंटरव्यू के दो वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुए तो इसका पता चला।

    फिलहाल पठानमाजरा विदेश में हैं या कहीं और, इसकी अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। उधर, पुलिस साइबर क्राइम टीम के जरिये पठानमाजरा के प्रसारित वीडियो के अपलोड होने के आइपी एड्रेस जांच रही है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यह वीडियो कहां से अपलोड हुए हैं।

    बता दें कि दुष्कर्म के इस मामले में विधायक को हरियाणा के करनाल के गांव डबरी में पनाह देने व भगाने में मदद करने के आरोप में पटियाला पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया था।

    इसके बाद से पुलिस पठानमाजरा की गिरफ्तारी के लिए पंजाब, हरियाणा दिल्ली इलाके में छापामारी करने के दावे कर रही थी। पुलिस ने हाल ही में एलओसी भी जारी किया था ताकि वह विदेश न भाग सकें, पर इस वीडियो से पता चलता है कि विधायक पहले ही विदेश फरार हो चुके थे।

    किसी को बोलने नहीं दिया जाता है...

    ताजा प्रसारित वीडियो में पठानमाजरा ने कहा कि पंजाब के लोगों की आवाज़ दबाने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है।

    विधायक ने कहा कि सिर्फ उन्हें ही नहीं, बल्कि नाभा के विधायक, जिन्होंने पंजाब में एससी समुदाय से उपमुख्यमंत्री बनाने की मांग की थी, को सरकार ने छह महीने तक परेशान कर रखा।

    यहीं नहीं, राज्य के किसी भी मंत्री या विधायक से किसी भी मुद्दे पर कोई सलाह नहीं ली जाती और न ही किसी को बोलने दिया जाता है।

    पठानमाजरा ने कहा कि हार के बाद दिल्ली के लोग पंजाब आ गए हैं और अब पंजाब की हालत भी दिल्ली जैसी बदतर की जा रही है।

    इंटरव्यू में जमानत मिलते ही लौटने का किया दावा इंटरनेट पर प्रसारित इंटरव्यू में विधायक ने कहा कि जमानत मिलने के बाद वह लौट आएंगे। पठानमाजरा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद, झूठा और राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित बताया है।