पंजाब-हरियाणा में तलाशती रह गई पुलिस, ऑस्ट्रेलिया भाग गए रेप के आरोपी MLA पठानमाजरा; दो VIDEO इंटरनेट पर अपलोड

जागरण संवाददाता, पटियाला। दुष्कर्म मामले में फरार चल रहे पटियाला जिले के सनौर विधानसभा क्षेत्र से आप विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा को पुलिस पंजाब व हरियाणा में तलाशी रही और वह आस्ट्रेलिया पहुंच गए। आस्ट्रेलिया से जुड़े एक चैनल को दिए इंटरव्यू के दो वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुए तो इसका पता चला।

फिलहाल पठानमाजरा विदेश में हैं या कहीं और, इसकी अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। उधर, पुलिस साइबर क्राइम टीम के जरिये पठानमाजरा के प्रसारित वीडियो के अपलोड होने के आइपी एड्रेस जांच रही है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यह वीडियो कहां से अपलोड हुए हैं।

बता दें कि दुष्कर्म के इस मामले में विधायक को हरियाणा के करनाल के गांव डबरी में पनाह देने व भगाने में मदद करने के आरोप में पटियाला पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से पुलिस पठानमाजरा की गिरफ्तारी के लिए पंजाब, हरियाणा दिल्ली इलाके में छापामारी करने के दावे कर रही थी। पुलिस ने हाल ही में एलओसी भी जारी किया था ताकि वह विदेश न भाग सकें, पर इस वीडियो से पता चलता है कि विधायक पहले ही विदेश फरार हो चुके थे।