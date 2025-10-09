Language
    Punjab News: पटियाला में शिक्षक विशाल सिन्हा बने NCC ऑफिसर, स्कूल में हुए सममानित

    By Gaurav Sood Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 04:07 PM (IST)

    पटियाला के पीएम श्री केवी-3 के शिक्षक डॉ. विशाल सिन्हा ने नागपुर में 60 दिवसीय प्री कमीशन कोर्स सफलतापूर्वक पूरा कर एनसीसी के थर्ड ऑफिसर बने। उन्हें ड्रिल, निशानेबाजी और शारीरिक दक्षता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। विद्यालय के प्राचार्य बलवंत सिंह और डॉ. राज बाला ने उन्हें बधाई दी और विद्यार्थियों को देशभक्ति के लिए प्रेरित किया।

     शारीरिक शिक्षा के शिक्षक एवं एनसीसी प्रभारी डॉ. विशाल सिन्हा 

    जागरण संवाददाता, पटियाला। पीएम श्री केवी नंबर-3 पटियाला के शारीरिक शिक्षा के शिक्षक एवं एनसीसी प्रभारी डॉ. विशाल सिन्हा नागपुर के कामटी में स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी में 60 दिवसीय प्री कमीशन कोर्स पूर्ण कर एनसीसी के थर्ड आफिसर बनने का गौरव प्राप्त किया है। यहां देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 500 सीटीओ, डीसी और अधिकारियों ने एनसीसी एएनओ यानी एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर बनने के लिए कठिन सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया।

    डॉ. विशाल सिन्हा ने इस कठिन प्रशिक्षण को परिश्रम व अनुशासन के साथ उत्कृष्ट ड्रिल, निशानेबाजी एवं शारीरिक दक्षता के साथ श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए बास्केटबाल में सिल्वर पदक एवं पासिंग आउट परेड की हिंदी कमेंट्री में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए ओटीए एनसीसी के कमांडेंट मेजर जनरल उपकार चंद्र एवं लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक सुमरिया द्वारा उन्हें विशेष तौर पर उत्कृष्ट प्रमाण पत्र एवं पदक प्रदान किया गया।

    इस अवसर पर डॉ. विशाल सिन्हा के साठ दिवसीय प्री कमीशन कोर्स में शानदार प्रदर्शन के लिए पीएम श्री केवी नं 3 पटियाला के प्राचार्य बलवंत सिंह एवं मुख्य अध्यापिका सांत्वना वशिष्ट ने स्कूल में आयोजित समारोह में सम्मानित किया। स्कूल की वरिष्ठ अध्यापिका डॉ. राज बाला ने डॉ. विशाल सिन्हा को बधाई देते हुए सभी विद्यार्थियों को बताया कि हमारे विद्यालय के छात्र पढ़ाई के साथ-साथ अनुशासन और उत्तम स्वास्थ्य का प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए देशभक्ति से ओतप्रोत नागरिक बनेंगे।