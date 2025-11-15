पटियाला: नाकाबंदी के दौरान डिग्गी से मिली पिस्तौल, कार सवार फरार; फिल्मी स्टाइल में 5 KM पीछा कर किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, पटियाला। थाना बनूड़ इलाके में आते तेपला रोड पर पुलिस नाकाबंदी के दौरान चेकिंग में डिग्गी से अवैध पिस्तौल मिलते ही कार सवार फरार हो गए। एसएचओ बनूड़ ने तकरीबन पांच किलोमीटर तक फिल्मी स्टाइल में पीछा करते हुए इन लोगों को काबू कर लिया।

यह कार सवार पांच किलोमीटर दूर जाने के बाद खेतों में फंस गए तो गाड़ी छोड़ भागने लगे लेकिन पुलिस टीम व एसएचओ ने इन तीनों को काबू कर लिया। घटना शुक्रवार शाम पांच बजे के बाद की है, जिसके बाद गिरफ्तार किए तीनों आरोपितों को अदालत में पेश कर दो दिन का रिमांड लिया है।