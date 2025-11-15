Language
    पटियाला: नाकाबंदी के दौरान डिग्गी से मिली पिस्तौल, कार सवार फरार; फिल्मी स्टाइल में 5 KM पीछा कर किया गिरफ्तार

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 09:11 PM (IST)

    पटियाला के बनूड़ में पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक कार से अवैध पिस्तौल बरामद की। पुलिस ने फिल्मी अंदाज में पीछा कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनकी पहचान हरियाणा के निवासियों के रूप में हुई है। इन आरोपियों पर पहले से ही एटीएम धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हैं। 

    पटियाला: नाकाबंदी के दौरान डिग्गी से मिली पिस्तौल। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, पटियाला। थाना बनूड़ इलाके में आते तेपला रोड पर पुलिस नाकाबंदी के दौरान चेकिंग में डिग्गी से अवैध पिस्तौल मिलते ही कार सवार फरार हो गए। एसएचओ बनूड़ ने तकरीबन पांच किलोमीटर तक फिल्मी स्टाइल में पीछा करते हुए इन लोगों को काबू कर लिया।

    यह कार सवार पांच किलोमीटर दूर जाने के बाद खेतों में फंस गए तो गाड़ी छोड़ भागने लगे लेकिन पुलिस टीम व एसएचओ ने इन तीनों को काबू कर लिया। घटना शुक्रवार शाम पांच बजे के बाद की है, जिसके बाद गिरफ्तार किए तीनों आरोपितों को अदालत में पेश कर दो दिन का रिमांड लिया है।

    एसएचओ बनूड़ अर्शदीप शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपितों की पहचान अशोक कुमार निवासी रोनाथ थाना भिवानी हरियाणा, परवीन निवासी हरियाणा, सुनील कुमार निवासी गांव बुराणा जिला हिसार हरियाणा के रूप में हुई है।

    सभी आरोपितों की उम्र 30 से 35 साल के बीच है और इन लोगों के खिलाफ एटीएम कार्ड बदल धोखाधड़ी करने के दो से तीन मामले हर आरोपित पर दर्ज हैं।