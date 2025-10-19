Punjab News: शंभू बॉर्डर से पिस्तौल और कारतूस बरामद, तीन गिरफ्तार  

जागरण संवाददाता, पटियाला। थाना शंभू इलाके में स्पेशल नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों की पहचान रोहित कुमार निवासी मनोचा कालोनी, गोबिंद निवासी महराज बस्ती रामपुरा फूल बठिंडा, सुमित खान निवासी हिरन क्लब करनी अमन विहार थाना पुरानी दिल्ली के रूप में हुई है।

आरोपितों से देसी पिस्टल .32 बोर, चार कारतूस बरामद किए हैं। आरोपितों को अदालत में पेश कर एक दिन के रिमांड पर लिया है। इंस्पेक्टर हरप्रीत सिंह के अनुसार एएसआइ जोगिंदर सिंह व पुलिस पार्टी ने गांव महमदपुर इलाके में नाकाबंदी की थी। इस दौरान अंबाला की तरफ से तीन लोग पैदल आ रहे थे।