पटियाला में कॉलेज के बाहर तलवारबाज का तांडव, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, पटियाला। पटियाला की महिंद्रा कॉलेज के बाहर एक युवक द्वारा तलवार लहराते हुए अन्य युवक पर हमला करने की वीडियो बुधवार को इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गई। हालांकि इस घटना को लेकर पुलिस थाने में किसी भी तरह की शिकायत नहीं पहुंची है।

लेकिन बताया जा रहा है कि कॉलेज के छात्रों के बीच किसी बात को लेकर पुराने झगड़े की वजह से कुछ युवकों ने एक युवक को घेर कर हमला किया था। इस घटना के दौरान किसी राहगीर ने तकरीबन 9 सेकंड की एक वीडियो बनाकर इंटरनेट पर अपलोड कर गई जो वायरल हुई है।