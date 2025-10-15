पटियाला में कॉलेज के बाहर तलवारबाज का तांडव, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप
पटियाला के महिंद्रा कॉलेज के बाहर एक युवक द्वारा तलवार लहराने का वीडियो वायरल हो गया। छात्रों के बीच पुराने झगड़े के कारण यह घटना हुई। राहगीर ने वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल दिया। पुलिस चौकी इंचार्ज गुरपिंदर सिंह ने बताया कि शिकायत नहीं मिली है, पर पुलिस अपने स्तर पर मामले की जांच कर रही है और जल्द ही इसे सुलझा लेगी।
जागरण संवाददाता, पटियाला। पटियाला की महिंद्रा कॉलेज के बाहर एक युवक द्वारा तलवार लहराते हुए अन्य युवक पर हमला करने की वीडियो बुधवार को इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गई। हालांकि इस घटना को लेकर पुलिस थाने में किसी भी तरह की शिकायत नहीं पहुंची है।
लेकिन बताया जा रहा है कि कॉलेज के छात्रों के बीच किसी बात को लेकर पुराने झगड़े की वजह से कुछ युवकों ने एक युवक को घेर कर हमला किया था। इस घटना के दौरान किसी राहगीर ने तकरीबन 9 सेकंड की एक वीडियो बनाकर इंटरनेट पर अपलोड कर गई जो वायरल हुई है।
दो नंबर पुलिस चौकी के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर गुरपिंदर सिंह ने कहा कि वायरल वीडियो उनके पास पहुंचते ही वह तुरंत कॉलेज के बाहर पहुंचे थे लेकिन तब तक वहां से सभी लोग जा चुकेथे। इस मामले में किसी भी तरह की कोई कंप्लेंट नहीं मिली है लेकिन पुलिस अपने स्तर पर जांच कर रही है जल्द ही इस मामले को ट्रेस कर लेंगे।
