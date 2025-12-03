Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Punjab Accident: पटियाला में दो गाड़ियों के ऊपर गिरा ट्रक, हादसे में एक की मौत और दो घायल

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 10:56 AM (IST)

    पटियाला-समाना-पातड़ां रोड पर ककराला गांव के पास एक ओवरलोड ट्रक पलटने से हादसा हो गया। ट्रक की चपेट में दो गाड़ियां आ गईं, जिसमें एक 60 वर्षीय व्यक्ति ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    क्षतिग्रस्त वाहन (जागरण फोटो)

    जागरण संवाददाता, पटियाला। पटियाला से समाना पातड़ां रोड पर एक हादसा हो गया। यहां ककराला गांव के पास एक ओवरलोड ट्रक बेकाबू होकर पलट गया।

    इस ट्रक की चपेट में दो गाड़ियां आ गई, जिसके चलते एक 60 साल के व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दो लोगों के जख्मी होने की सूचना है।

    यह हादसा बीती रात हुआ है और घटना की वजह ट्रक के पहिए का टूटना बताया जा रहा है।  पुलिस ने इस मामले में मृतक की डेड बॉडी कब्जे में लेने के बाद कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतक व्यक्ति पातड़ां के नजदीक गांव दुगाल का रहने वाला है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें