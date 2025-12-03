Punjab Accident: पटियाला में दो गाड़ियों के ऊपर गिरा ट्रक, हादसे में एक की मौत और दो घायल

जागरण संवाददाता, पटियाला। पटियाला से समाना पातड़ां रोड पर एक हादसा हो गया। यहां ककराला गांव के पास एक ओवरलोड ट्रक बेकाबू होकर पलट गया।

इस ट्रक की चपेट में दो गाड़ियां आ गई, जिसके चलते एक 60 साल के व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दो लोगों के जख्मी होने की सूचना है।

यह हादसा बीती रात हुआ है और घटना की वजह ट्रक के पहिए का टूटना बताया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में मृतक की डेड बॉडी कब्जे में लेने के बाद कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतक व्यक्ति पातड़ां के नजदीक गांव दुगाल का रहने वाला है।