    पटियाला: गाड़ी में लड़की देखकर ASI ने किया घर फोन, पिता की तबीयत बिगड़ी; वीडियो वायरल होने के बाद लाइन हाजिर

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 09:16 PM (IST)

    पटियाला में ट्रैफिक पुलिस के एएसआई ने काली जाली वाली गाड़ी में लड़की देखकर ड्राइवर के घर फोन किया, जिससे उसके पिता की तबीयत बिगड़ गई। युवक ने वीडियो वायरल कर आरोप लगाया। एसपी ट्रैफिक ने एएसआई को लाइन हाजिर कर दिया है और मामले की जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस अन्य पहलुओं पर भी जांच कर रही है।

    जाली लगी गाड़ी में लड़की देख चालक के घर किया फोन (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, पटियाला। पटियाला ट्रैफिक पुलिस में तैनात एक एएसआई ने काली जाली लगी गाड़ी में ड्राइवर के साथ लड़की बैठी देख गाड़ी चला रहे युवक के घर पर फोन कर दिया।

    फोन करने के बाद युवक के पिता की तबीयत बिगड़ गई और उसे अस्पताल लेकर जाना पड़ा। यह आरोप लगाते हुए उक्त युवक ने इंटरनेट पर वीडियो वायरल कर दी।

    वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों ने बुधवार शाम को फोन कॉल करने वाले एएसआई निशावर सिंह को लाइन हाजिर कर दिया। गाड़ी रोकने की यह घटना लीला भवन चौक की है।

    इसकी पुष्टि करते हुए एसपी ट्रैफिक हरिंदर सिंह मान ने कहा कि फिलहाल फोन करने वाले मुलाजिम को पुलिस लाइन भेज दियागया है। अन्य पुलिस मुलाजिमों की भूमिका क्या रही थी और मौके पर युवक की गाड़ी का चालान काटा गया या नहीं।

    इस बारे में वीरवार को दोनों पक्षों को ऑफिस में बुलाने के बाद विस्तार से पूछताछ की जाएगी। पूछताछ के बाद जो भी बात सामने आएगी उसके अनुसार अगली विभागीय और कानूनी कार्रवाई करेंगे।

    इंटरनेट पर वायरल वीडियो में गौतम नाम का युवक बता रहा है कि उसके दोस्त की गाड़ी को लीला भवन चौक पर ट्रैफिक पुलिस मुलाजिमों ने रोका था। गाड़ी पर काले रंग की जालियां लगी हुई थी और गाड़ी में उसका दोस्त अपनी एक जानकारी लड़की के साथ बैठा था।

    ट्रैफिक पुलिस मुलाजिमों ने लड़की के दोस्त रिश्तेदार या बहन होने के बारे में पहचान नहीं पूछी बल्कि सीधे ही गाड़ी के नंबर से दोस्त के पिता का फोन नंबर हासिल करने के बाद फोन कॉल कर दिया।

    बेटे को पुलिस द्वारा पकड़े जाने का पता चलते ही घबराहट की वजह से दोस्त के पिता की तबीयत बिगड़ गई थी जिन्हें अस्पताल लेकर जाना पड़ा। यही नहीं इस वीडियो में गौतम नाम का यह युवक मौके पर काले रंग की वरणकर दिखाते हुए बोल रहा है कि यह गाड़ी पुलिस मुलाजिमों की है और इसकी खुद की पॉल्यूशन और इंश्योरेंस खत्म हो चुकी है।

    पुलिस उसके दोस्त के साथ बैठी लड़की को लेकर परिवार में फोन करने की बजाय चालन करता। लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया बल्कि पुलिस की गाड़ी का भी चालान होना चाहिए ‌।