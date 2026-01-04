Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    पटियाला: विदेश भेजने के नाम पर 33 लाख की ठगी, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस

    By Prem Verma Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 08:13 PM (IST)

    पटियाला में विदेश भेजने के नाम पर 33.24 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। प्रभजीत सिंह नामक व्यक्ति ने स्टडी वीजा के लिए केवल कृष्ण और गुरदर्शन ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    विदेश भेजने के नाम पर 33 लाख की ठगी। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, पटियाला। थाना सिविल लाइन इलाके में विदेश भेजने के नाम पर 33 लाख 24 हजार 452 रूपए की ठगी हो गई। ठगी के शिकार प्रभजीत सिंह निवासी गांव शादीपुर, हरियाणा मौजूदा निवासी अजीत नगर माजरी, समाना की शिकायत पर केस दर्ज हुआ है।

    यह मामला केवल कृष्ण व उसकी पत्नी गुरदर्शन कौर निवासी आदर्श कालोनी भादसों रोड मालिक वीजा पटियाला इंटरनेशनल एजुकेशन सेंटर, लीला भवन पर 3 जनवरी को दर्ज हुआ है लेकिन अभी किसी भी आरोपित की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

    शिकायतकर्ता के अनुसार उसने स्टडी वीजा पर विदेश जाने के लिए आरोपितों के साथ संपर्क किया था। जिसके बाद फर्म के मालिक रत्नदीप गारंग से बात हुई थी और उस समय उक्त आरोपित दंपति डायरेक्टर पद पर थे।

    बाद में रत्नदीप की मौत हो गई तो अन्य आरोपितों दंपति ने शिकायतकर्ता प्रभजीत सिंह को विदेश नहीं भेजा। पैसा वापिस मांगने पर टालमटोल करने लगे तो शिकायतकर्ता ने पुलिस में मामला दर्ज कर लिया है।