पटियाला से गायब 3 छात्राएं बिना पैसे घूमने निकली थीं, मोहाली-चंडीगढ़ जाते हुए भटकीं तो पहुंच गई पानीपत

जागरण संवाददाता, पटियाला। पटियाला के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अजीत नगर स्थित सेंट पीटर्स अकादमी के वार्षिक समारोह के बाद लापता हुईं तीन 14 वर्षीय छात्राओं को पुलिस ने करीब 24 घंटे की लगातार तलाश के बाद पानीपत से बरामद कर लिया। तीनों छात्राएं बिना बताए घूमने के लिए निकल गई थीं। बरामदगी के बाद पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो पूरे घटनाक्रम की जानकारी सामने आई।

पुलिस के अनुसार 15 अगस्त को स्कूल का वार्षिक समारोह खत्म होने के बाद तीनों छात्राएं बाहर निकलीं, लेकिन घर नहीं पहुंचीं। परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। कोई सुराग नहीं मिलने पर पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद पुलिस की विभिन्न टीमों ने छात्राओं की तलाश शुरू की।

मोहाली और चंडीगढ़ में कुछ समय घूमने के बाद तीनों ने आगे जाने का फैसला किया। बताया गया कि उन्होंने वहां गुरुद्वारा साहिब में रात भी बिताई। अगले दिन वे ट्रेन से अंबाला जाने के लिए रवाना हुईं। छात्राओं के पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। इसके चलते उन्होंने केवल दो टिकट खरीदे। हालांकि यात्रा के दौरान उन्हें यह पता ही नहीं चला कि वे अंबाला से आगे निकल चुकी हैं। तीनों सीधे पानीपत पहुंच गईं और वहीं उतर गईं।